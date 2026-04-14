Kurt Donald Kobejn rođen je 1967. u Aberdinu, u Vašingtonu. Od malih nogu pokazivao je talenat za umetnost i muziku, često crtajući omiljene likove iz crtaća i filmova.

Njegovo interesovanje za muziku dodatno je podstaknuto porodičnom muzičkom pozadinom; njegov ujak Čak Fradenburg svirao je u bendu The Beachcombers, a tetka Mari Erl bila je gitaristkinja u lokalnim sastavima. Nakon razvoda roditelja Kurtovo ponašanje postalo je buntovnije, što je dovelo do problema u školi i čestih preseljenja između članova porodice.

Tokom srednje škole Kobejn je upoznao Krista Novoselića, s kojim je delio ljubav prema pank rok muzici. Godine 1987. osnovali su bend Nirvana, koji je postao ključni deo muzičke scene Sijetla, poznate kao grandž. Nakon nekoliko promena bubnjara Dejv Grol se pridružio bendu 1990, čime je formirana najpoznatija postava Nirvane.

Proboj albumom "Nevermind"

Nirvana je 1989. izdala debitantski album "Bleach" pod nezavisnom izdavačkom kućom Sub Pop. Iako album nije postigao komercijalni uspeh, privukao je pažnju zbog sirovog zvuka i energije.

Pravi proboj dogodio se 1991. albumom "Nevermind", na kom se nalazi hit singl "Smells Like Teen Spirit". Pesma je postala globalni hit, a album je prodat u milionima primeraka, dovodeći grandž muziku u mejnstrim i definišući zvuk generacije X.

Uprkos profesionalnom uspehu Kobejn se suočavao s brojnim ličnim problemima. Patio je od hroničnog bola u želucu, što ga je često dovodilo do frustracija i depresije.

Kako bi ublažio bol, počeo je da koristi heroin, što je dovelo do zavisnosti koja je dodatno komplikovala njegov život. Godine 1992. oženio se muzičarkom Kortni Lav, s kojom je dobio ćerku Frensis Bin Kobejn. Njihov odnos bio je turbulentan i često pod medijskom pažnjom, što je dodatno opterećivalo Kobejna.

Poslednji dani

Početkom 1994. Kobejnovo mentalno i fizičko zdravlje se pogoršalo. Nakon predoziranja u Rimu u martu te godine pristao je na rehabilitaciju, ali je ubrzo napustio program.Dana 8. aprila 1994. pronađen je mrtav u svom domu u Sijetlu; zvanični uzrok smrti bilo je samoubistvo vatrenim oružjem. Njegova smrt šokirala je obožavatelje širom sveta.

Nirvana je posthumno uvrštena u Rock and Roll Hall of Fame 2014. godine, a Kobejn se i dalje smatra jednim od najuticajnijih muzičara u istoriji grandža. Umro je s 27 godina i tako postao deo ozloglašenog Kluba 27.

Klub 27 (eng. 27 Club) naziv je za neformalnu grupu poznatih muzičara, umetnika i drugih javnih osoba koje su preminule s 27 godina. Taj fenomen postao je poznat nakon što su u relativno kratkom vremenskom periodu preminuli talentovani muzičari poput Džimija Hendriksa, Dženis Džoplin, Džima Morisona i Brajana Džonsa krajem 1960-ih i početkom 1970-ih.

Kurt Kobejn je u svom oproštajnom pismu citirao stih iz pesme "My My, Hey Hey (Out of the Blue)" Nila Janga: "It's better to burn out than to fade away" ("Bolje je izgoreti nego polako nestajati i izbledeti"), što je postalo jedan od najupečatljivijih delova njegovog poslednjeg obraćanja svetu.

Video: Marija Šerifović napisala oproštajno pismo pokojnom ocu