Manekenka Điđi Hadid prvi se put oglasila o takozvanim Epstajnovim dokumentima, nakon što se njeno ime pojavilo u jednom od objavljenih mejlova. Tridesetogodišnja manekenka mesecima nije komentarisala slučaj, ali sada je prekinula tišinu odgovorivši na komentar jednog pratilaca na Instagramu.

Spominjanje u mejlu iz 2015.

Ime Điđi Hadid pojavilo se u razmeni mejlova iz decembra 2015. između Džefrija Epstajna i zasad nepoznate osobe. U poruci je ta osoba pitala Epstajna: "Kako su sestre Hadid postale modeli i zaradile toliko novca?! Ne razumem..."

Kako prenosi E! News, Epstajn je odgovorio: "Znaš." Osoba je uzvratila: "Otac je platio agenciju", na šta je Epstajn napisao "Ne", a zatim dodao: "Zato što prate uputstva upute, tako je jednostavno."

Odgovor na komentar na Instagramu

Nakon višemesečnog ćutanja Điđi Hadid je odlučila da reaguje. Povod je bio komentar na jednoj od njenih poslednjih objava na Instagramu, u kom je korisnik napisao: "Prestao sam da te pratim jer ne govoriš o tim dokumentima, Điđi."

Manekenka je na to ostavila poduži odgovor.

"Nikad nisam upoznala to čudovište"

"Zgrozila sam se. Grozno je čitati da neko koga nikad nisi upoznao tako govori o tebi, pogotovo u ovom kontekstu. Nikad u životu nisam upoznala to čudovište. Meni je iz te prepiske bilo očito da je pokušavao da preuzme zasluge za tuđe karijere kako bi manipulisao svojim žrtvama, u ovom slučaju, osobom koja mu je slala mejlove s pitanjima o mojoj karijeri", započela je Hadid.

"Nisam ništa komentarisala jer ne želim da umanjim priče njegovih stvarnih žrtava. Međutim, tvoj komentar me je podstakao da shvatim kako to možda nije jasno, a važno mi je da se zna: istina, odrasla sam u privilegovanim okolnostima. Ali roditelji su me štitili i naučili vrednosti napornog rada, istog onog rada koji je i njih doveo u ovu zemlju i omogućio im da izgrade karijere", nastavila je.

"Moja majka me lično vodila na sastanke s agencijama u Njujorku neposredno pre mog 18. rođendana. I sama je tokom svoje karijere radila za dve od njih, Marilyn's i Ford. Sastala sam se s otprilike deset agencija, a ugovor su mi ponudile samo Marilyn's, IMG i možda još jedna. Potpisala sam ugovor s IMG-jem 2012. godine i od tada stalno radim."

"Biti spomenuta u tim dokumentima, mislim da sam imala 20 ili 21 godinu kad je taj mej napisan, uznemirujuće je. Želim jasno da kažem da nikad nisam imala nikakve veze s tim odvratnim čovekom. Neka gori u paklu", zaključila je.

