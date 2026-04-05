Kralj Čarls III i kraljica Kamila okupili su članove britanske kraljevske porodice na tradicionalnoj uskršnjoj misi u Vindsoru. Međutim, jedan detalj ponovo je izazvao pažnju javnosti – princ Endru nije bio među zvanicama.

Ovogodišnja uskršnja služba u kapeli Svetog Đorđa protekla je u znaku porodičnog jedinstva, barem na prvi pogled. Uz kraljevski par stigli su i princ i princeza od Velsa, Vilijam i Ketrin, sa svoje troje dece – princem Džordžom, princezom Šarlot i princem Luijem.

Foto: Alberto Pezzali / AFP / Profimedia

Veliki broj okupljenih građana već se od ranog jutra okupio ispred dvorca kako bi uživo pratio dolazak kraljevske porodice.

Tihi izostanak

Za razliku od prošlih godina, princ Endru i njegove ćerke, princeze Beatris i Eugenija, nisu se pojavili na misi. Kako navode izvori bliski dvoru, odluka je donesena uz saglasnost kralja te su "napravili alternativne planove", uz napomenu da bi mogli da se pridruže porodici u nekim budućim prilikama.

Princ Endru Foto: Bav Media / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Prošle godine Endru je još bio prisutan na uskršnjoj službi, zajedno s bivšom suprugom Sarom Ferguson, ali u međuvremenu se situacija značajno promenila.

Kralj mu je oduzeo pravo na korišćenje titule princa i vojvodsku titulu zbog povezanosti s finansijerom Džefrijem Epstajnom, osuđenim za pedofiliju. Endru je u februaru, na svoj 66. rođendan, i uhapšen pod sumnjom na zloupotrebu položaja, zbog navodnog deljenja poverljivih informacija s Epstajnom dok je bio britanski trgovinski izaslanik. Sve optužbe negira.

Povratak Velsovih

Princ Vilijam i Kejt Midlton su se ove godine vratili na uskršnju misu nakon izostanka prethodnih godina. Prošle godine su praznik proveli u Norfolku s decom, dok su 2024. izostali nedugo nakon što je Kejt u emotivnoj video-poruci otkrila da je započela preventivnu hemoterapiju.

Pogledi u prošlost

U međuvremenu, britanski mediji podsećaju i na neprijatne trenutke iz 2023, kada je Endru, prema analizi stručnjakinje za govor tela Džudi Džejms, pokušao da "naglasiti svoj plavi krvni status". "Endru dolazi na vrh stepenica s gotovo likujućim osmehom jer prvi izlazi pred kamere. Međutim, osmeh brzo nestaje kada shvati da mora da čeka dok drugi prolaze", rekla je Džejms.

Foto: Zak Hussein / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Dodala je i da je bivši vojvoda od Jorka pokušao da izbegne situaciju u kojoj bi morao da čeka iza svog zeta, ser Tima Lorensa. "Njegovo ponašanje sugeriše nestrpljenje i ogorčenost. U jednom trenutku doslovno se ubacuje ispred Tima kako bi zauzeo centralnu poziciju", opisala je.

Uskršnje okupljanje dolazi samo nekoliko dana nakon što je Bakingemska palata potvrdila kako će kralj Čarls krajem aprila otputovati u SAD, uprkos napetostima između američkog predsednika Donalda Trampa i britanskog premijera Kira Starmera oko rata u Iranu.

(Kurir.rs/ Tportal)

