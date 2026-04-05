Slušaj vest

Policija istražuje smrt Anabele Lovas (32), nakon što je njeno beživotno telo pronađeno u prirodnom bazenu na ostrvu Gran Kanarija. Šokantno je to što je Mađarica bila naga od struka nadole, a nadležni veruju da je tamo ležala najmanje tri nedelje pre nego što je pronađena 6. marta prošle godine.

Telo Lovasove nije odmah identifikovano jer nije imala otiske prstiju, ali je policija zabeležila tetovaže na njenom ramenu i leđima.

Potraga dronom i helikopterom po okolnom nepristupačnom terenu nije donela nikakav trag o ženinim stvarima niti tragove o njenom identitetu.

Foto: instagram/anabelalovas

Forenzičari takođe nisu uspeli da utvrde tačan uzrok smrti niti da izvuku ubedljiv DNK profil. Ranija prijava nestanka koju je porodica Lovas podnela neposredno pre nego što je pronađena mrtva, navela je istražitelje da povežu činjenice.

Na kraju, policija je poslala zub Interpolu, koji se poklopio sa stomatološkim kartonom Lovasove.

Iako policija i dalje ne zna tačno kako je umrla, isključili su nasilnu smrt i slučaj ne tretiraju kao zločin.

Lovasova je postigla uspeh u mađarskoj verziji emisije "The Bachelor" (Neženja) 2021. godine. Svoju novostečenu slavu iskoristila je da izgradi armiju fanova na društvenim mrežama. Ona se preselila na Gran Kanariju iz domovine nakon borbe sa rakom, koja je navodno ostavila psihološke posledice.

Prethodno je bila predmet potrage za nestalim licima u novembru 2024. godine. Taj slučaj je rešen nekoliko dana kasnije kada ju je policija pronašla u apartmanu u mestu Playa del Ingles na Gran Kanariji, gde je potvrdila da je dobro.

Ranije je opisivana kao "ranjiva osoba".

Policija radi na teoriji da je ostala bez novca i da je živela na ulici. Veruju da je umrla na drugom mestu na Gran Kanariji, pre nego što su bujične poplave izazvane olujama odnele njeno telo do udaljenog mesta gde je i pronađeno.

Šef policije Pablo Fernandez Sala opisao je napore da se identifikuje žena kao "teške i intenzivne".

On je za ostrvski dnevni list La Provincia izjavio: „Kolege su pokušale da dođu do prirodnog bazena kako bi rekonstruisale njene poslednje korake i izvršile vizuelnu inspekciju terena, ali je to bilo nemoguće. Morali biste biti profesionalni alpinista, a ne običan planinar, da biste stigli do tog mesta."

„Sve što smo u početku imali bile su neke neobične tetovaže koje je imala na ramenu i leđima.“

Detaljišući o ćorsokaku u kojem su se istražitelji našli pokušavajući da dobiju pozitivan DNK podudaranje, dodao je: „Otisak zuba je poslat preko Interpola i pružio je ubedljive podatke. Kada imate ime, lakše je jer većina ljudi ima stomatološki karton. Set zuba je kao otisak prsta; ima svoje karakteristične tačke. Denticija je sef ljudskog tela i ono što najduže opstaje na visokim temperaturama.“