Kejt Midlton,princ Vilijam i njihovo troje dece proveli su Uskrs sa kraljevskom porodicom ove godine, što je označilo povratak voljenoj tradiciji.

Porodica princa i princeze od Velsa pridružila se kralju Čarlsu, kraljici Kamili i ostalim članovima kraljevske porodice na uskršnjoj jutarnjoj službi u kapeli Svetog Đorđa u krugu dvorca Vindzor u nedelju, 5. aprila.

Princ Džordž (12), princeza Šarlot (10) i princ Luis (7) hodali su pored svojih roditelja dok su stizali na crkveni obred. Džordž i Šarlot su prvi put prisustvovali kraljevskoj uskršnjoj službi 2022. godine, dok je Luis svoj praznični debi imao sledeće godine.

Kejt Midlton i princ Vilijam sa decom na Uskrs

Svaki član porodice bio je formalno odeven za ovu priliku, pri čemu se činilo da su Džordž i Luis uskladili svoju odeću sa ocem. Iako su Vilijam (43) i Kejt (44) dugo obeležavali Uskrs sa kraljevskom porodicom a Vilijam u toj tradiciji učestvuje od detinjstva — par je propustio godišnje okupljanje i 2024. i 2025. godine, što ovogodišnje pojavljivanje čini značajnim povratkom. Službu 2024. su preskočili nakon što je princeza Kejt otkrila svoju dijagnozu raka samo nekoliko nedelja ranije, odlučivši da praznik provede privatno sa decom. U januaru 2025. godine, princeza od Velsa je objavila da je njen rak u remisiji.

Prošle godine, porodica je provela Uskrs više od 100 milja od Vindzora, u svojoj seoskoj kući u Norfolku, gde se često povlače tokom školskih raspusta. Porodica Vels je ranije podelila detalje o tome kako slave Uskrs kod kuće, uključujući jednu posebno blisku tradiciju: potragu za jajima. Vilijam je takođe otkrio tokom prvog zvaničnog angažmana para putem video poziva 2020. godine, usred pandemije COVID-19, da praznik u njihovom domaćinstvu obično uključuje mnogo slatkiša.

"Ovde će se jesti mnogo čokolade, ne brinite!" rekao je on. Tada se Kejt uz osmeh okrenula suprugu i odgovorila: "Ti je stalno jedeš!"

Poslednjih nedelja, Vilijam i Kejt se nisu previše eksponirali u javnosti, provodeći vreme sa svojom decom tokom školskog raspusta oko Uskrsa.