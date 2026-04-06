Sloboda Mićalović i Andrija Milošević poznati su ne samo po uspešnim karijerama, već i po iskrenom prijateljstvu koje uvek prati dobra atmosfera i mnogo smeha.

Ovoga puta, Andrija je na društvenim mrežama podelio snimak sa koleginicom koji je brzo nasmejao publiku. Dok je on opušteno ležao na kauču pred predstavu u Teatru na Brdu, Sloboda je rešila da se našali pa mu je nanela takozvani "ljuti karmin", poznat po peckanju koje izaziva nakon nanošenja.

Andrija Milošević

U početku, Andrija nije primećivao nikakvu razliku, što je Slobodu ohrabrilo da "pojača efekat" i doda još jedan sloj. Međutim, ubrzo nakon toga usledila je reakcija - glumac je počeo da menja izraze lica i jasno pokazuje da šala i te kako ima "vatreni" završetak.

"Šta je bre ovo?", rekao je Andrija, a Sloboda se sve vreme smejala i upozorila ga je da proizvod koji je obrisao sa usana ne sme da dođe u kontakt sa očima. U opisu videa napisao je: "Ljuti karmin, reži bato ko halapenjo. Kako ću progovoriti na sceni?

Vratiću vam kad tad."

Zapevao pesmu Jakova Jozinovića

Andrija Milošević je nedavno udružio snage sa kolegom Igorom Damnjanovićem i napravio urnebesnu parodiju koja je za kratko vreme postala hit na društvenim mrežama.

Njih dvojica odlučili su da na svoj, potpuno nepredvidiv način „obrade“ pesmu "Ja volim" pevača Jakova Jozinovića, ali je rezultat bio sve - samo ne obična obrada.

Sve je počelo bezazleno, kada je Andrija najavio da će otpevati „najveći hit“, ali se već nakon prvih stihova pretvorilo u komičnu improvizaciju bez kontrole.

Stihovi su se nizali bez logike, uz namerno „lomljenje“ gramatike i apsurdne konstrukcije koje su dodatno pojačale humor. U jednom trenutku, njih dvojica su se potpuno zbunili oko toga ko može da bude „trudna“, što je dovelo do još većeg haosa i smeha.

– Čekaj, čekaj… Pa ne može on da bude trudna! - kroz smeh je reagovao Andrija, dok je Igor pokušavao da „odbrani“ apsurdnu verziju teksta.

Situacija je eskalirala kada su u priču ubacili i "nebinarno" objašnjenje, čime su dodatno začinili već urnebesnu scenu.

