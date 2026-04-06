Poznata holivudska glumica Rita Vilson oglasila se na društvenim mrežama povodom velikog hrišćanskog praznika Cveti i početka Strasne nedelje, koja prethodi Uskrsu.

Dirljiva poruka za vernike širom sveta

Rita je putem Instagrama poslala čestitku pravoslavnim vernicima, kao i svima koji slave Uskrs po gregorijanskom kalendaru, uz kratko objašnjenje značaja Cveti.

– Srećna Cvet pravoslavnim hrišćanima širom sveta. I srećan Uskrs nepravoslavnim hrišćanima. Pravoslavni vernici slave Uskrs nakon što je Isus ušao u Jerusalim za Pashu, zbog čega se praznik kasnije slavi. U crkvi se ikona Hristovog ulaska u Jerusalim nalazi u priprati ukrašenoj cvećem, a na kraju službe dobijamo krst od palmi kao simbol početka Strasne nedelje – napisala je glumica.

Uz poruku je objavila i pravoslavnu ikonu posvećenu prazniku Cveti, što je izazvalo brojne reakcije, posebno među Grcima koji su joj se zahvalili na čestitki.

Ljubavna priča koja traje decenijama

Holivudska zvezda je godinama u harmoničnom braku sa Tomom Henksom. Njih dvoje su se upoznali 1985. godine tokom snimanja filma „Volonteri“, a svoje sudbonosno „da“ su izgovorili 1987. godine.

Glumica Rita Vilson udata je za holivudskog zavodnika Toma Henksa, u braku su skoro 40 godina, imaju dvojicu sinova Četa Henksa i Trumana Henksa

Danas se smatraju jednim od najstabilnijih parova u Holivudu, a iz braka imaju dva sina - Četa Henksa i Trumana Henksa.

Rita je grčkog porekla, dok je Tom, nakon što se bolje upoznao sa pravoslavnom verom, odlučio da pređe u pravoslavlje.

Zanimljive činjenice o Tomu Henksu koje mnogi ljudi ne znaju Poznati glumac Tom Henks je postigao impresivne rezultate tokom svoje karijere, ali je pokazao i veliku posvećenost svojim ulogama:

U daljom je srodstvu sa Abrahamom Linkolnom, a ima i porodične veze sa Džordžom Bušom, iako se nije slagao sa njegovom politikom

Strastveni je fudbalski navijač i veliki navijač Aston Vile

Za ulogu u filmu „Filadelfija“ drastično je smršao i promenio izgled, dok je za „Izgnanik“ izgubio više od 20 kilograma za samo tri meseca

Tokom karijere osvojio je čak 92 nagrade i imao je oko 200 nominacija

Otac je četvoro dece - dvoje iz prvog i dvoje iz drugog braka

