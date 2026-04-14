Slušaj vest

U svom zaštitnom znaku, od glave do pete u ružičastom, Endželin je ponovo privukla pažnju dok je šetala ulicama Los Anđelesa.

Ekscentrična pevačica i glumica viđena je u društvu partnera, dok su zajedno išli na kafu. Kao i uvek, njen stajling bio je upečatljiv – od ružičaste jakne, torbice i aksesoara, pa sve do ultrakratke suknje koja je dodatno naglasila njen jedinstveni stil.

Lice je delimično sakrila prozirnim ružičastim velom i velikim sunčanim naočarima, dok je njen partner pratio temu – odlučio se za naočare sa ružičastim staklima.

Endželin, legenda Los Anđelesa Foto: Printscreen/Instagram/Angelyne

Kako je postala senzacija bez presedana

Endželin je ušla u istoriju pop-kulture sredinom 80-ih, kada se 1984. godine pojavila na ogromnim bilbordima širom Los Anđelesa.

Na tim plakatima pozirala je u provokativnim i upečatljivim izdanjima, bez ikakvog objašnjenja ko je zapravo. Upravo ta misterija bila je ključ njenog uspeha – ljudi su je prepoznavali, ali o njoj nisu znali gotovo ništa.

Kasnije je objavila i nekoliko muzičkih albuma, ali njen vizuelni identitet ostao je njen najjači zaštitni znak.

Život pod velom tajne

Godinama je vozila čuvenu ružičastu Corvette i bila redovna pojava na ulicama Los Anđelesa, ali njen privatni život bio je potpuna enigma.

Čak ni osnovni podaci, poput njenih godina ili porekla, nisu bili poznati javnosti. Upravo ta misterioznost dodatno je podgrevala interesovanje.

Istina koja je godinama bila skrivena

Tek nakon intervjua iz 2017. godine i istraživanja magazina The Hollywood Reporter, otkriveni su ključni detalji iz njenog života.

Endželin je rođena 1950. godine u Poljskoj kao Ronija Goldberg. Njeni roditelji preživeli su holokaust i strahote koncentracionih logora, nakon čega su se preselili u Izrael, a potom 1959. godine i u Sjedinjene Američke Države.

Endželin, legenda Los Anđelesa Foto: MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Ova životna priča dala je potpuno novu dimenziju njenom javnom imidžu.

Transformacija koja je stvorila legendu

Sredinom 70-ih donela je odluku koja će joj promeniti život – promenila je prirodnu boju kose u platinasto plavu i počela da nosi isključivo ružičastu garderobu.

Vremenom se podvrgla i estetskim zahvatima, što je dodatno oblikovalo njen prepoznatljiv izgled. Endželin nije bila samo ličnost – postala je brend i simbol jednog potpuno drugačijeg pristupa slavi.

Inspiracija koja i dalje traje

Njena neobična životna priča kasnije je poslužila kao inspiracija za televizijsku seriju, a interesovanje za nju ne jenjava ni danas.

I dalje intrigira javnost, dok uporno neguje imidž koji ju je proslavio – bez kompromisa i bez odustajanja.

