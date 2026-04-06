Modni svet izgubio je jednog od svojih najvećih kreativaca. Adrijano Goldšmid, italijanski dizajner poznat kao "kum teksasa", preminuo je u 82. godini. Čovek koji je stvorio imperije poput brendova Diesel, Replay i AG, preoblikovao je obične radničke pantalone u simbol luksuza i visoke mode.

Od skijaškog odmarališta do modnog vrha

Njegova karijera duga pet decenija počela je u butiku u Kortini d'Ampeco. Bez formalnog obrazovanja, ali sa nepogrešivim instinktom, Goldšmid je 1974. lansirao Daily Blue, brend koji je prvi uveo visoke cene i vrhunski kvalitet u svet džinsa. „Premium teksas sam stvorio slučajno, tražeći najbolje materijale za svoje krojače“, govorio je Adrijano.

Čovek koji je pokrenuo revoluciju

Osnovavši Genious Group 1981. godine, postao je mentor mladim talentima i arhitekta modernog tržišta. Njegov rad nije bio samo dizajn, već i tehnološka revolucija – uveo je nove metode pranja i obrade materijala koje su danas standard.

Glas razuma i održivosti

Goldšmid je bio pionir ekološke svesti u tekstilnoj industriji. Decenijama je zagovarao održivu proizvodnju, upozoravajući na štetnost brze mode.

„Naš cilj je da usrećimo ljude. Kada dizajniram, zamišljam kupca kako se smeje ispred ogledala“, bila je njegova krilatica.

Bio je mentor generacijama, uvek otvoren za mlade dizajnere i studente. Njegovo nasleđe nastavlja da živi kroz brendove koje nosi ceo svet i kroz borbu za čistiju modnu industriju.

