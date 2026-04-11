Bili su jači od Breda i Anđeline, a onda mu je javljeno da je umrla: Holivudski zavodnik viđen u invalidskim kolicima, svi se pitaju šta se dešava
Fotografije koje su prošle godine obišle svet mnoge su zatekle, na njima se vidi vremešni muškarac u invalidskim kolicima, vidno iscrpljen, ali sa osmehom koji je nekada osvajao milione. Tek su retki odmah prepoznali da je u pitanju Dejvid Haselhof, nekadašnji simbol šarma i zvezda serije Čuvari plaže, koja mu je donela planetarnu popularnost.
Fotografija koja je rastužila fanove
Na aerodromu su ga gurali u invalidskim kolicima, što je izazvalo zabrinutost javnosti. Ipak, u jednom trenutku uspeo je da ustane, pridigne se i nasmeši fotografima, pokazujući da uprkos godinama i dalje zadržava duh po kojem je bio poznat.
Uz njega je bila njegova sadašnja supruga, Hejli Roberts, s kojom je u braku od 2018. godine.
Burna ljubavna prošlost
Privatni život Dejvida Haselhofa oduvek je bio pod lupom javnosti. Ženio se tri puta, a prvi brak sklopio je sa Ketrin Hikland 1984. godine. Njihova ljubav nije dugo potrajala i razveli su se nakon četiri godine.
Pravu strast, kako je sam govorio, pronašao je sa Pamela Bach, koju je upoznao na snimanju. Venčali su se 1989. i dobili dve ćerke – Tejlor i Hejli, koje su danas njegov najveći ponos.
Razvod koji je potresao javnost
Iako su godinama delovali kao skladan par, brak sa Pamelom završio se 2006. godine burnim razvodom. U središtu sukoba bilo je starateljstvo nad decom, ali i njegov problem sa alkoholom.
Situacija je kulminirala kada je u javnost dospeo snimak na kojem glumac leži pijan na podu, dok ga ćerke mole da prestane da pije. Video je šokirao javnost i ozbiljno narušio njegov imidž, ali je ujedno bio i prekretnica – nakon toga započeo je borbu sa zavisnošću.
Treća supruga, Hejli Roberts, donela mu je stabilnost i mir. Njihov brak, koji traje od 2018. godine, opisuje kao jedno od najlepših poglavlja svog života.
Sa bivšim partnerkama ostao je u korektnim odnosima, a porodica mu je i dalje na prvom mestu.
Težak gubitak
Prošle godine doživeo je veliki lični udarac kada je njegova bivša supruga Pamela Bah tragično preminula u 63. godini.
"Naša porodica je duboko ožalošćena zbog smrti Pamele Haselhof. Zahvalni smo na ljubavi i podršci koju dobijamo u ovom teškom periodu, ali molimo za privatnost dok tugujemo", poručio je tada glumac.
Od simbola požude do čoveka sa životnim borbama
Od statusa jednog od najpoželjnijih muškaraca na svetu do borbe sa ličnim demonima, život David Haselhof pokazuje koliko slava može imati i svoju tamnu stranu.
Ipak, uprkos svemu, uspeo je da pronađe mir i nastavi dalje – tiše nego nekada, ali sa istom željom da ostane prisutan u životima onih koje voli.
