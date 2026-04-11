Slušaj vest

Fotografije koje su prošle godine obišle svet mnoge su zatekle, na njima se vidi vremešni muškarac u invalidskim kolicima, vidno iscrpljen, ali sa osmehom koji je nekada osvajao milione. Tek su retki odmah prepoznali da je u pitanju Dejvid Haselhof, nekadašnji simbol šarma i zvezda serije Čuvari plaže, koja mu je donela planetarnu popularnost.

Fotografija koja je rastužila fanove

Na aerodromu su ga gurali u invalidskim kolicima, što je izazvalo zabrinutost javnosti. Ipak, u jednom trenutku uspeo je da ustane, pridigne se i nasmeši fotografima, pokazujući da uprkos godinama i dalje zadržava duh po kojem je bio poznat.

Uz njega je bila njegova sadašnja supruga, Hejli Roberts, s kojom je u braku od 2018. godine.

Burna ljubavna prošlost

Privatni život Dejvida Haselhofa oduvek je bio pod lupom javnosti. Ženio se tri puta, a prvi brak sklopio je sa Ketrin Hikland 1984. godine. Njihova ljubav nije dugo potrajala i razveli su se nakon četiri godine.

Pravu strast, kako je sam govorio, pronašao je sa Pamela Bach, koju je upoznao na snimanju. Venčali su se 1989. i dobili dve ćerke – Tejlor i Hejli, koje su danas njegov najveći ponos.

Razvod koji je potresao javnost

Iako su godinama delovali kao skladan par, brak sa Pamelom završio se 2006. godine burnim razvodom. U središtu sukoba bilo je starateljstvo nad decom, ali i njegov problem sa alkoholom.

Situacija je kulminirala kada je u javnost dospeo snimak na kojem glumac leži pijan na podu, dok ga ćerke mole da prestane da pije. Video je šokirao javnost i ozbiljno narušio njegov imidž, ali je ujedno bio i prekretnica – nakon toga započeo je borbu sa zavisnošću.

Čuvari plaže Foto: kpa Publicity / United Archives / Profimedia

Treća supruga, Hejli Roberts, donela mu je stabilnost i mir. Njihov brak, koji traje od 2018. godine, opisuje kao jedno od najlepših poglavlja svog života.

Sa bivšim partnerkama ostao je u korektnim odnosima, a porodica mu je i dalje na prvom mestu.

Težak gubitak

Prošle godine doživeo je veliki lični udarac kada je njegova bivša supruga Pamela Bah tragično preminula u 63. godini.

"Naša porodica je duboko ožalošćena zbog smrti Pamele Haselhof. Zahvalni smo na ljubavi i podršci koju dobijamo u ovom teškom periodu, ali molimo za privatnost dok tugujemo", poručio je tada glumac.

Dejvid Haselhof, Pamela Haselhof Foto: MediaPunch / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Od simbola požude do čoveka sa životnim borbama

Od statusa jednog od najpoželjnijih muškaraca na svetu do borbe sa ličnim demonima, život David Haselhof pokazuje koliko slava može imati i svoju tamnu stranu.

Ipak, uprkos svemu, uspeo je da pronađe mir i nastavi dalje – tiše nego nekada, ali sa istom željom da ostane prisutan u životima onih koje voli.

