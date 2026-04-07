Slušaj vest

Neko je davno rekao: „Strah blokira inteligentno razumevanje života“. Da bismo se zaštitili, moramo se suočiti sa svojim najdubljim košmarima. Upravo to je uradila žena o kojoj danas pričamo – žena koja nije bila samo lice sa naslovnice, već simbol neuništivosti. Dok su za "obične ljude" njene prepreke delovale nepremostivo, ona ih je iskoristila kao gorivo da dosegne sam vrh o kojem je sanjala.

Ovo je priča o Katuši Nijan, legendarnom top modelu i večnoj muzi modne kuće Yves Saint-Laurent.

Pogledajte u galeriji fotografije sa piste Katuše Nijan

Katuša Nijan na modnoj pisti kao muza Yves Saint-Laurent-a, simbol snage i afričke lepote.

Detinjstvo obeleženo varvarstvom

Katuša je rođena 23. oktobra 1960. godine u Gvineji, kao ćerka intelektualca, istoričara i pisca Đibrila Tamsira Nijana. Iako je odrasla u porodici obrazovanih ljudi, njeno detinjstvo u konzervativnom okruženju bilo je obeleženo činovima koji se mogu opisati samo kao surovi i nehumani.

Sa jedva devet godina, preživela je jezivu tragediju – eksciziju. Za one koji ne znaju, reč je o varvarskom običaju sakaćenja ženskih genitalija. Ovaj trauma će je pratiti do groba, a decenijama kasnije hrabro će je opisati u svojoj potresnoj knjizi „U mom telu“ (Dans ma chair).

Katuša Nijan na modnoj pisti

Kao da to nije bilo dovoljno, sa dvanaest godina postala je žrtva seksualnog zlostavljanja od strane sopstvenog ujaka. U potrazi za spasom, porodica se seli u Dakar, a Katuša sa samo 17 godina, sa bebom u naručju, donosi sudbonosnu odluku – odlazi u Pariz.

Uspon "Pulske princeze"

Samo nekoliko meseci po dolasku u prestonicu mode, svetlo reflektora ju je pronašlo. Karijera "Pulske princeze" (nadimak koji je dobila po svom poreklu) dobija ubrzanje 1980. godine kada je angažuje čuveni Tijeri Migler.

Ipak, zlatno doba nastupa 1987. godine. Katuša potpisuje ugovor sa magom mode, Ivom Sen Loranom, postajući njegova najvažnija muza i lice brenda sve do 1992. godine. Njena pojava na pisti nije bila samo hod; bila je to čista umetnost i demonstracija moći.

Katuša Nijan

Biznis, ruska mafija i borba za život

Katuša nije želela da bude samo model. Godine 1994. pokreće sopstveni brend u partnerstvu sa ruskim biznismenom Sergejem Mazarovom. Međutim, uspeh je pratila mračna senka – Mazarov je ubijen sa devet hitaca ispred svog stana u Parizu. Spekulacije o ruskoj mafiji i neraščišćenim računima nikada nisu zvanično potvrđene.

Katuša Nijan

Nakon povlačenja sa piste, Katuša se okreće televiziji kao član žirija u emisiji „Top Model“, ali i humanitarnom radu. Osniva udruženje KPLCE za borbu protiv sakaćenja žena, posvećujući život tome da nijedna devojčica ne prođe kroz pakao koji je ona osetila na svojoj koži.

Misteriozna smrt u hladnoj reci

Pogledajte u galeriji fotografije sa mesta na kom je Katuša pronađena:

Manekenka Katuša Nijan pronađena je mrtva u Seni 31. januara 2008. godine

Nažalost, zvezda je ugašena pod nerazjašnjenim okolnostima. U noći 31. januara 2008. godine, vraćajući se sa zabave, Katuša je nestala. Veruje se da se okliznula i pala u Senu pokušavajući da dođe do svog broda-stana usidrenog kod mosta Aleksandra III. Njeno telo pronađeno je tek nedeljama kasnije.

