Melisa Dongel (26) podnela je u julu 2021. tužbu protiv svog oca sa ciljem da preuze starateljstvo nad svojom mlađom, tada 17-godišnjom sestrom. Razlog je bio jeziv - otac ju silovao, i nije želela da i njena sestra doživi to nasilje.

" Moja majka mi nije verovala. Rekla mi je: "Ne idi u policiju, oni će ti zatvoriti oca, pa će ga osloboditi, a on će te ubiti", rekla je turska glumica koja se istakla ulogama u serijama "Pokucaj na moja vrata", "Naša priča" i "Elif".

Melisina majka je javno priznala da nije verovala ćerki kada joj je ispričala da je žrtva silovanja:

"Moja ćerka mi je pre dve godine saopštila da ju je otac zlostavljao, ali ja nisam verovala u to jer ja to nisam videla. Na kraju sam ga jednog jutra zatekla pored ćerke".

Glumica je godinama odlazila na psihoterapiju da bi se izborila sa traumama koje je izazvalo stravično nasilje.

Melisa Dongel rekla je za turske medije da ju je otac silovao kada je bila u srednjoj školi. "U kući je uvek bilo nasilja. Udarao nas je i šamarao zbog svake sitnice. Slomio mi je ruku samo jer sam otišla u park sa drugaricom", navela je.

Strah ju je sprečavao ranijeispriča sve, kao i ucene njenog oca. "Nisam mogla da ispričam jer mi je otac konstantno pretio da će doći kraj mojoj glumačkoj karijeri i da mi neće dati da idem u školu. Čak sam pokušala da se ubijem. Ne sećam se koliko puta sam bila u bolnici. Ali sam onda zažalila i upitala se:"Zašto to radim sebi?". Ali, nisam mogla da pomognem sama sebi".

Otac turske glumice izjavio je da njegova ćerka izmišlja sve detalje i da nikada nije bio nasilan prema njoj.