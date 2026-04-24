Slušaj vest

Karijeru čuvenog glumca Zlatnog HolivudaGregorija Peka obeležili su filmovi koji su odavno postali deo filmske istorije, od legendarnog "How To Kill a Mockingbird" koji mu je doneo Oskara, do romantičnog klasika "Roman Holiday" i napetog trilera "Cape Fear".

Upravo zahvaljujući tim ulogama izgradio je imidž dostojanstvenog, moralno snažnog junaka, ali... dok je na platnu delovao neustrašivo, njegov privatni život bio je daleko složeniji, naročito kada je reč o ljubavi, koja mu nije uvek donosila sreću i često je punila stupce tabloida.

Doživeo srčani udar zbog žene

Njegov prvi brak sa Gretom Kukonen bio je daleko od idiličnog. Iako je voleo njihovu decu i trudio se da im pruži detinjstvo kakvo sam nije imao, odnosi između supružnika bili su puni tenzija. Razlike u stavovima, posebno oko njegove posvećenosti karijeri, dovele su do čestih sukoba i velikog psihičkog pritiska.U jednom trenutku stres je bio toliko jak da je Pek verovao da je doživeo srčani udar.

Posle još jedne svađe povukao se u osamu, provevši mesec dana u pustinji, pokušavajući da razjasni sopstvene misli. Iako je tada zaključio da možda nikada neće biti srećan u braku, ostao je sa suprugom još neko vreme, pre svega zbog dece.

Konačan razvod usledio je sredinom pedesetih, uz teške optužbe i bolne optužbe s obe strane. Sam Pek je kasnije priznao da mu je najteže palo to kako će razlaz uticati na njegove sinove.

Drugi brak i opsesija Beograđankom

Već 1955. godine ponovo je stao pred oltar, ovog puta sa francuskom novinarkom Veronik Pasani, sa kojom je dobio još dvoje dece.

Njihov odnos bio je stabilniji, a njegova porodica često je isticala da je, uprkos brojnim obavezama, umeo da bude pažljiv i prisutan otac kad god je bio kod kuće.

Ipak, njegov emotivni život nije bio lišen interesovanja javnosti, povezivan je i sa brojnim ženama, a svojevremeno je bio očaran i jugoslovenskom glumicom Bebom Lončar, za kojom je, kako se tada pisalo, potpuno odlepio.

Samoubistvo sina

Najveći udarac u životu doživeo je kada je njegov sin Džonotan Pek izvršio samoubistvo. Iako je bio svestan problema sa kojima se mladić suočavao i pokušavao da mu pomogne, tragedija ga je duboko slomila.

Taj gubitak nikada nije uspeo da preboli, a godinama su kružile priče da se zbog svega povukao i borio sa ozbiljnim psihičkim posledicama, te da je proveo preko mesec dana u mentalnoj ustanovi, a preminuo je 12. juna 2003. godine, u 87. godini života.

