Novo forenzičko istraživanje dovodi u pitanje autentičnost završnih redova oproštajnog pismaKurta Kobejna, iako policija i dalje ostaje pri zaključku da je reč o samoubistvu.

Više od tri decenije nakon smrti Kurta Kobejna, legendarnog frontmena Nirvane, novo forenzičko istraživanje ponovo je otvorilo pitanja o njegovoj oproštajnoj poruci, jednom od ključnih dokaza u slučaju koji je službeno zaključen kao samoubistvo.

Kobejn je preminuo 5. aprila 1994. u dobi od 27 godina u svom domu u Sijetlu, a smrt je pripisana prostrelnoj rani iz sačmarice. Njegovo oproštajno pismo, napisano crvenom olovkom na podlozi iz restorana i ostavljeno u saksiji, dugo se smatralo konačnom potvrdom da je reč o samoubistvu.

No, prema novim tvrdnjama privatnog forenzičkog tima, poslednja četiri reda pisma, u kojima se Kobejn navodno oprašta od supruge Kortni Lav i njihove ćerke Frensis, možda nisu napisani njegovom rukom.

Nezavisna istraživačica Mišel Vilkins tvrdi da se rukopis u tim redovima značajno razlikuje od ostatka pisma.

„Poslednji redovi su veći, neuredniji i vizuelno drugačiji. Ne verujemo da ih je napisao Kurt“, istakla je.

Ti sporni delovi uključuju emotivne poruke poput „Molim te, nastavi dalje, Kortni“ i „VOLIM TE“, što je dodatno potaklo sumnje jer se ton razlikuje od ostatka pisma. Zanimljivo, glavni deo pisma, upućen Kobejnovom imaginarnom prijatelju iz detinjstva Bodahu, više nalikuje refleksiji o njegovoj karijeri i odnosu prema slavi nego ličnom oproštaju od porodice.

U njemu Kobejn piše o frustraciji i gubitku strasti prema muzici, što su istraživači protumačili kao oproštaj od javnog života, a ne nužno od života samog.

Analitičarka rukopisa Mozel Martin sprovela je detaljno poređenje poznatih Kobejnovih zapisa i oproštajnog pisma. Njeni rezultati pokazuju da se veći deo pisma poklapa sa njegovim rukopisom, no završni redovi pokazuju značajne anomalije.

Na lestvici verovatnoće, mogućnost da je Kobejn autor tih redova ocenjena je sa 4,75 od 5 – gde viša ocena znači veću verovatnoću da ih nije napisao.

Ipak, Martin naglašava da forenzička analiza ne može dati apsolutnu sigurnost:

„Radi se o proceni verovatnoće, ne o konačnom dokazu.“

Slične zaključke doneo je i ovlašćeni veštak Džejms Grin, koji je primetio razlike u veličini, nagibu i ritmu pisanja. Takođe je istakao da su završni redovi veći, što može ukazivati na to da su dodati naknadno.

Postoje dve glavne teorije: prva je da je Kobejn napisao celo pismo, ali se kasnije vratio kako bi dodao završne reči. Druga, znatno kontroverznija, sugeriše da je neko drugi napisao poslednje redove.

Dodatnu sumnju izaziva i Kobejnov potpis na kraju pisma, za koji stručnjaci ističu da je korišćenje punog imena neobično u ličnoj oproštajnoj poruci, gde bi se očekivao intimniji završetak.

Osim toga, način na koji je pismo bilo izloženo - pričvršćeno na podlogu i zabodeno u zemlju saksije – mnogi su opisali kao teatralan, što je godinama poticalo teorije o mogućoj inscenaciji.

Uprkos novim analizama, policija Sijetla ne planira ponovo da otvori slučaj. Njihov službeni stav i dalje je da je Kobejn počinio samoubistvo.

Smrt Kurta Kobejna ostaje jedna od najkontroverznijih u istoriji muzike, a njegovo oproštajno pismo i dalje je predmet rasprava, analiza i teorija. I dok jedni veruju da novi nalazi otvaraju prostor za sumnju, drugi upozoravaju da bez čvrstih dokaza ovakve tvrdnje ostaju u domenu spekulacija. Jedno je sigurno – više od 30 godina kasnije, priča o Kurtu Kobejnu i dalje izaziva snažne emocije i ne prestaje da intrigira javnost.

