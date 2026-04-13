Legendarni muzičar Pol Makartni (83) osnovao je jednu od najuticajnijih grupa svih vremena, Bitlse, sa Džonom Lenonom. Njegov ljubavni život je često bio pod lupom javnosti, ali za razliku od mnogih rok zvezda njegove generacije, nije bio umešan ni u jedan veći skandal. Međutim, tokom njegove višedecenijske karijere bilo je dramatičnih trenutaka, glasina i bolnih raskida koji su obeležili njegov privatni život.

Njegova najpoznatija i najstabilnija veza bila je sa fotografkinjom Lindom Makartni, kojom se oženio 1969. godine. Njihov brak se često smatrao jednim od najjačih u svetu slavnih, a zajedno su imali troje dece. Pored toga, Pol je usvojio Lindinu ćerku iz prethodne veze.

Pol Makartni i Linda Makartni su imali jedan od najskladnijih brakova u kom su dobili 3 dece

Iako se za rokenrol zvezde često govorilo da žive raskošno, Makartni je insistirao da je veran muž. Glasine o neverstvu su se povremeno kružile, što je bilo neizbežno za svetski poznatu zvezdu, ali nikada nijedna afera nije potvrđena. Njihovu ljubav prekinula je Lindina smrt 1998. godine nakon borbe sa rakom, što je duboko pogodilo Pola.

Nakon Lindine smrti, Makartni je ponovo pronašao ljubav sa bivšom manekenkom Heder Mils. Venčali su se 2002. godine, ali je njihova veza brzo postala problematična. Sledeće godine dobili su ćerku, a 2006. godine su podneli zahtev za razvod. Mediji su postali sumnjičavi prema Heder, koja je optužena da se udala zbog novca i statusa. Tvrdila je da je Pol bio emocionalno nasilan i kontrolišući, a tokom suđenja je takođe istakla da je muzičar bio fizički nasilan, što su njegovi advokati negirali, a sud nije prihvatio njene tvrdnje kao verodostojne.

Razvod braka Pola Makartnija i Heder Mils postao je jedan od najeksponiranijih i najneprijatnijih u britanskoj javnosti.

Njihov razvod postao je jedan od najeksponiranijih i najneprijatnijih u britanskoj javnosti. U početku je tražila 125 miliona funti, ali joj je sud dodelio 24,3 miliona funti, što je bilo manje nego što je očekivala, ali ipak značajan iznos.

Pol Makartni sa trećom suprugom Nensi Ševel Foto: David Fisher / Shutterstock Editorial / Profimedia

Pronašao je svoju treću suprugu, Nensi Ševel, kojom se oženio 2011. godine. Trude se da svoju vezu drže dalje od očiju javnosti, a Pol kaže da je sada veoma zadovoljan svojim privatnim životom. Ima petoro dece, uključujući Lindinu ćerku, koju je usvojio, i nastavlja da nastupa i oduševljava publiku širom sveta.

Video: Danilo Ikodinović o razvodu sa Majom Ikodinović