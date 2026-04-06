Slavna glumica Lisa Kudrou, najpoznatija po svojoj legendarnoj ulozi vickaste Fibi Bufe u seriji "Prijatelji", odlučila je da napokon skine ružičaste naočare s jedne od najomiljenijih serija svih vremena.

U najnovijem, prilično iskrenom intervjuu, 62-godišnja Lisa Kudrou otkrila je da se tokom snimanja "Prijatelja" često osećala - zanemareno.

U razgovoru za The Independent, Lisa je sugerisala da je bila tretirana kao "tek usputna", u poređenju s ostatkom glumačke postave. Prema njenim rečima, kolege Dženifer Aniston, Kortni Koks, Met Leblank, pokojni Metju Peri i Dejvid Švimer ubrzo su je zasenili u popularnosti, i to čak i unutar agencije koju je plaćala da joj pronalazi uloge.

"Zvali su me - šesta"

"Niko nije mario za mene", otvoreno je priznala Kudrou. "Bilo je određenih ljudi unutar moje talent agencije koji su me jednostavno nazivali 'onom šestom iz 'Prijatelja'."

Kako je serija, počevši od druge sezone, postala globalni megahit, većina njenih kolega uspela je da iskoristi tu neverovatnu popularnost za dobijanje filmskih uloga, ali Lisa je imala osećaj da nju takve prilike zaobilaze. "Za mene nije bilo nikakve vizije, niti ikakvih očekivanja o tome kakvu bih karijeru mogla da ostvarim. Bio je to stav: 'Čoveče, kako je uopšte imala sreće da dobije ulogu u toj seriji'", prisetila se glumica s gorčinom.

Da stvar bude još apsurdnija, nju i Majkla Patrika Kinga, s kojim je kasnije stvorila hit seriju "The Comeback", ta situacija je potpuno ostavila u čudu. King je istakao fantastičan podatak - uprkos tome što su nju ignorisali, upravo je Lisa Kudrou bila prvi član postave koji je osvojio Emi nagradu, i to 1998. za sporednu glumicu u komediji.

Laži oko milionskih ugovora

Prave, ozbiljnije filmske ponude počele su da stižu tek kada je 1999. godine zaigrala suprugu psihijatra koji leči mafijaškog bosa u komediji "Analiziraj ovo", uz rame s velikanima Robertom de Nirom i Bilijem Kristalom. "Tada su agenti i poslovni ljudi počeli da kruže oko mene i hteli su da me ubace u romantične komedije", otkrila je Kudrou, iako je sama sumnjala u taj smer jer, kako kaže, sebe nikada nije smatrala "dovoljno ljupkom", prenosi Tportal.

Tokom intervjua dotakla se i jedne od najpoznatijih anegdota iz istoriji televizije. Naime, glavna glumačka postava uspela je da 1997. ispregovara zajednički, ravnopravan ugovor s Warner Brosom, zahvaljujući kojem su na vrhuncu serije svi zarađivali nestvarnih milion dolara po epizodi. Međutim, godinama se pričalo da je upravo Lisa bila "kolovođa" tog genijalnog pregovaračkog poteza.

Iako su njeni agenti zahvaljujući tom ugovoru i sami zgrnuli milione, bili su besni zbog glasina. "Apsolutno nisam bila kolovođa", jasna je danas Kudrou. "Ipak, to je bilo objavljeno i nije bila istina. Moj tim je bio jako ljut zbog toga. To je procurilo u medije kao svojevrsno upozorenje drugim klijentima, u stilu: 'Ne radite takve stvari'."

