U britanskoj kraljevskoj porodicičak i svakodnevni govor podleže strogim pravilima, pa postoje reči koje se jednostavno ne izgovaraju.

Susret s članom britanske kraljevske porodice mnogima deluje zastrašujuće, najpre zbog strogih protokola i pravila ponašanja. Posebno zato što osim pravila ophođenja, postoji i čitav niz jezičkih zamki – reči koje je bolje izbegavati ako razgovarate s kraljem Čarlsom III ili Ketrin, princezom od Velsa.

Antropološkinja Kejt Foks, autorka knjige "Watching the English: The Hidden Rules of English Behaviour", proučavala je jezičke navike britanske elite i izdvojila pravila o tome šta se govori, a šta se izbegava u kraljevskom društvu.

Šta se ne govori

Ako niste dobro čuli sagovornika, možda biste rekli "pardon". Međutim, na dvoru se ta reč ne koristi – umesto nje reći će se "oprosti?" ili jednostavno "molim?".

Reč "posh", kojom se često opisuje viši društveni sloj, takođe se izbegava. Kako navodi Foks, koristi se eventualno ironično, "u šali, kako bi se pokazalo da je reč o izrazu niže klase". Umesto nje koristi se reč "elegantno" ili "otmeno".

Ni "perfume" nije poželjan izraz. Pripadnice kraljevske porodice, uključujući kraljicu Kamilu i princezu Kejt, govore o "mirisu", odnosno koriste reč "scent". Kad je reč o obrocima, večera se uvek naziva "dinner" ili "supper".

Ni prostorije nemaju nazive koje biste očekivali. "Lounge" se ne koristi – pravilno je reći "dnevna soba" ili "salon". Takođe, "sofa" je prihvatljiv izraz, dok se "kauč" izbegava.

Reč "toilet" takođe nije poželjna. Umesto nje koriste se izraz "nužnik", odnosno "lavatory" ili "loo", a istorijski se izbegavala zbog francuskog porekla.

Na kraju, ni roditelji nisu "mum and dad". Kralj Čarls je svoju majku nazivao "mummy", dok princ Džordž svog oca, princa Vilijama, zove "Pops".

