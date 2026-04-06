Slavna Nemica Hajdi Klum je od 2019. u braku sa Tomom Kaulicem. Neretko u javnosti pokazuju kakva strast ih spaja, a onda je ona dodatno začinila priču otkrivši niz intimnih detalja. Intervju se nije završio na tome, pa je prokomentarisala i bivše partnere među kojima je i onaj koji je odbijao da prizna njhovu ćerku.

"Pogledajte moju prošlost. Nemam tip. Bila sam sa nekim ćelavim, jako starim, duge kose, mršavim. Njihove ličnosti su takođe bile vrlo, vrlo različite. Na kraju dana, želite nekoga sa kim se osećate prijatno. Nekoga zbog koga se osećate sjajno, ko vas primećuje i nastavlja da vas primećuje", rekla je Hajdi Klum (52) u podkastu "Call Her Daddy".

U njenoj prošlosti izdvaja se veza sa milionerom Flavijom Brijatorijem (74) sa kojim ima ćerku Leni (20). Bivši par počeo je vezu u martu 2003. kada je ona imala 29, a on 53 godine. Rastali su se kada je ona ostala u drugom stanju. Kada se devojčica rodila, Hajdi je bila u vezi sa pevačem Silom (61) koji je prihvatio Leni za svoje dete. Brijatore je dugo odbijao da prizna očinstvo, danas je u dobrim odnosima sa ćerkom.

Hajdi Klum je zatim u emisiji pričala o "beskrajnom, vrućem, divljem" seksualnom životu sa suprugom Tomom Kaulicem, otkrila je da oni provode sate u spavaćoj sobi i rekla da je sve što mora da uradi da bi se uzbudila jeste da pogleda supruga.

Na pitanje kojom ocenom od 1 do 10 bi opisala njihov seksualni život, rekla je da bi jedinica bila "pristojna" (isuviše pristojna za njih), a da bi desetka značila veliko eksperimentisanje.

Njen odgovor bio je devet. Ispričala je da ona i Kaulic koriste igračke tokom odnosa, a da je njoj omiljeni vibrator.

"Mislim da je ženi lakše nego muškarcu, pa pitanje koliko je muškarac izdržljiv, jer muškarci su obično ti koji ne mogu tako dugo. Ili se radi o dosta krvi koju treba ispumpati na određeno mesto, pa imam osećaj da neki to ne mogu. Dakle, ključno je da nemaju tu prvu... reakciju kako bi moglo da traje duže. Ali mnogi muškarci to ne mogu. Moj muž može".

Uputila je i poprilično slobodan komenntar: "U životu sam jela mnogo različitih kobasica. Ali završio sam sa onim nemačkim. Nemačke kobasice, što reći!?", prenosi Daily mail.

