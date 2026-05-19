Kako sunce počinje jače da sija, mnogi od nas provode sve više vremena na otvorenom. Dok će većina ljudi posegnuti za zaštitnom opremom, kremom sa zaštitnim faktorom i šeširom pre izlaska u dvorište, brojne poznate ličnosti biraju da se skinui podele snimke na kojima potpuno nagi uživaju u prirodi.

Iako neke zvezde poziraju u bašti samo zbog slave na Instagramu, boravak napolju kao "od majke rođen" donosi i određene prednosti. Petar Ivanov, stručnjak za baštovanstvo iz kompanije "Fantastic Gardeners" sa sedištem u Velikoj Britaniji, smatra da nago baštovanstvo stvara "snažniju ukupnu povezanost sa prirodnim svetom".

"Ako je osoba opuštena dok naga radi u bašti, to je približava prirodi jer oseća zemlju pod nogama i sunce na goloj koži. Na ovaj način svaki nadražaj postaje izraženiji", objasnio je za The Sun, dok je stručnjak za govor tela, Džudi Džejms, ranije je izjavila da je ovo oslobađajući potez za slavne ličnosti.

"Nudizam plus priroda jednako je moćan potez u hipi stilu – vrhunska izjava slobode, prepuštanja i samopouzdanja u sopstveno telo", izjavila je.

Elizabet Harli

Liz Harli ne krije da obožava da se skine u svojoj bašti čim ogreje sunce. Ova šezdesetogodišnja glumica i manekenka, koja je u vezi sa Bili Rej Sajrusom, podelila je provokativan snimak iz livade u Herifordširu. Pozirala je bez gornjeg dela odeće, okružena narcisima, i poručila: "Dokle god štitite kožu, malo sunca je zaista dobro za vas, kako mentalno, tako i za lepotu, zato... namažite se kremom i izlazite napolje.“

Širli Balas

Sudija emisije "Strictly Come Dancing", Širli Balas, prošlog meseca je pozirala naga pored bazena tokom odmora. Ova šezdesetpetogodišnjakinja je otkrila da svoju liniju održava tako što jede samo jedan obrok dnevno.

"Kada ste stariji od 60 godina, shvatite da ne možete jesti doručak, ručak i večeru", objasnila je ona za The Sun.

Loti Mos

Mlađa sestra Kejt Mos, dvadesetosmogodišnja Loti, nikada se nije stidela da pokaže svoju figuru. Iako je ranije zarađivala preko 30.000 funti mesečno na platformi OnlyFans, prošle godine je odlučila da okrene novi list i obriše provokativne snimke nastale pre dočeka Nove 2025. godine, upozorivši druge žene da takva karijera može zatvoriti mnoga vrata u budućnosti.

Amanda Holden

Voditeljka radio stanice Heart FM i sudija emisije "Britain’s Got Talent", Amanda Holden, poznata je po tome što voli da baštovani naga. Čak je jednom prilikom prihvatila izazov svog supruga i naga skakala na ćerkinom trambolinu, a nije joj bilo strano ni da naga pozira kao model za crtanje uživo tokom radnog vremena na radiju.

Keli Bruk

Bivša prsata manekenka Keli Bruk opsednuta je baštovanstvom i koristi svaku priliku da se skine na otvorenom kako bi dobila ujednačen ten. Keli (46) danas živi na prelepoj farmi jabuka i krušaka u Kentu (Kent) staroj 600 godina, gde uživa u uzgajanju sopstvenog povrća i kuvanju.

Ulrika Jonson

Slično Keli, i pevačica Ulrika Jonson obožava sunčanje bez odeće. Bivša voditeljka emisije "Gladiators" oduševila je fanove serijom fotografija na kojima naga, noseći samo gumene čizme, gura kolica po svom imanju, sa narandžastim cvetom iza uva.

Rozi Hantington-Vajtli

Supruga glumca Džejsona Stejtama, Rozi Hantington-Vajtli , izaziva divljenje svojih 20 miliona pratilaca na Instagramu. Ona je ranije pozirala naga na travi u Pasifik Palisejdu, a njene fotografije, uprkos nagosti, odišu luksuzom – od skupocenog nakita do savršeno negovanih stopala.

Hajdi Klum

Svetski poznati model Hajdi Klum prošle godine je pokazala svoju neverovatnu figuru kada je u toplesu zalivala biljke u svojoj bašti, spajajući korisno sa vrelim letnjim prizorom.

