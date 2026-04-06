Svet je 20. marta potresla vest o smrti legendarnog Čaka Norisa, koji nas je napustio u 86. godini usled iznenadnih zdravstvenih problema. Dan nakon što je porodica potvrdila ovaj gubitak, u javnost su dospeli detalji o raspodeli njegovog zamašnog bogatstva.

Rođen 1940. godine u Oklahomi kao Karlos Rej Noris , tokom decenija rada postao je globalni fenomen. Njegov uspon počeo je sedamdesetih godina, a naročito je ostao upamćen po duelu sa Brusom Lijem u filmu "Put zmaja". Kasnije ga je uloga u seriji "Voker, teksaški rendžer" učinila jednim od najprepoznatljivijih lica malih ekrana.

Čak Noris bio je američki glumac, majstor borilačkih veština i jedna od najvećih akcionih ikona Holivuda.

Porodica ispred miliona

Kroz filmove, televizijske projekte i pametna poslovna ulaganja, Noris je akumulirao bogatstvo koje se procenjuje na približno 70 miliona dolara. Ipak, oni koji su mu bili bliski svedoče da mu materijalne vrednosti nikada nisu bile na prvom mestu.

"Uvek je isticao da mu je porodica važnija od svega i da ne želi komplikacije kada njega više ne bude", otkrio je izvor blizak porodici slavnog glumca.

Upravo zbog želje da izbegne bilo kakve nesuglasice, pitanje nasledstva rešio je još za života, iako su detalji tada čuvani u strogoj tajnosti. Svoju imovinu pravedno je raspodelio između supruge i petoro dece.

Priča o izgubljenoj ćerki i stabilnom braku

Iza sebe je ostavio suprugu Džinu O’Keli, sa kojom je u skladnoj zajednici bio od 1998. godine, kao i petoro dece. Iako je privatni život uglavnom držao podalje od medija, poznato je da je bio stub porodice. Posebno dirljiv segment njegove biografije je odnos sa ćerkom Dinom Noris, za čije je postojanje saznao tek u njenim odraslim godinama.

Srbi dali čitulje Čaku Norisu

Njihovo poznanstvo počelo je jednim pismom i preraslo u neraskidivu vezu, a prema pisanjima stranih medija, ona je ravnopravno uključena u testament. Sam Čak se svojevremeno prisetio tog sudbonosnog trenutka: "Otvorio sam pismo i shvatio da imam ćerku za koju nisam znao."

Nasleđe koje prevazilazi novac

Članovi porodice su u zvaničnom saopštenju naglasili da njegovo pravo bogatstvo ne leži u dolarima, već u vrednostima koje im je ostavio u amanet.

"Za svet je bio simbol snage i discipline. Za nas, stub porodice, čovek vere i neko ko nas je uvek držao na okupu", poručili su njegovi najmiliji.

Očekuje se da će proces sprovođenja testamenta proteći u miru i u skladu sa njegovim poslednjim željama, baš onako kako je ovaj majstor borilačkih veština i živeo – dostojanstveno i bez suvišnih konflikata.

