Glumac Dejvid Duhovni šokirao je obožavaoce drastičnom transformacijom za svoju novu ulogu u filmu "Soapbox", zbog koje ga mnogi nisu prepoznali.

Duhovni je svetsku slavu stekao u seriji "Dosije iks", koja se emitovala od 1993. do 2002. godine, a u kojoj je tumačio lik Foksa Moldera. Njegov najprepoznatljiviji lik obično je bio odeven u elegantna odela, dok je zbog svog novog junaka prihvatio potpuno drugačiju estetiku.

Mini-suknja i čipka na filmskom setu

Glumac je snimljen na setu svog najnovijeg projekta odeven u crnu mini-suknju sa šljokicama, crnu čipkastu bluzu i najlon čarape. Potpuno ga je promenila i plava perika, a izgled svog lika upotpunio je naočarima za sunce i crvenim ružem. Na nogama je nosio nešto ležerniju obuću – sive kućne papuče.

Između scena, Dejvid je skidao periku i pokazivao svoju prirodnu kosu koja je bila zalizana unazad. Sudeći prema fotografijama, Duhovni se sjajno zabavljao na snimanju, a njegova velika promena privukla je ogromnu pažnju javnosti.

Detalji novog projekta "Sopboks"

Duhovni u novom filmu glumi uz Lavern Koks, poznatu po ulozi u seriji "Narandžasta je nova crna", a učestvovao je i u pisanju scenarija. Kako piše portal "Dedlajn", film "Sopboks" se fokusira na ostarelu zvezdu sapunica koja se suočava sa apsurdima današnjih kulturnih ratova.

U filmu će ulogu imati i glumčeva ćerka Vest Duhovni, koju je dobio sa bivšom suprugom Teom Leoni. Glumačku ekipu čine još i Randal Park, Džimi Simpson i Dženifer Grej.

