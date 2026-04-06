Nakon što su se pre par meseci pojavile teorije zavere da se na dodeli nagrada u Parizu nije pojavio Džim Keri već njegov dvojnik, sa sličnim tvrdnjama sada se suočava i Anđelina Džoli. Ona se nedavno pojavila na događaju brenda Tom Ford u Šangaju, a potom je fotografisana u Kambodži, što je podstaklo korisnike društvenih mreža da pokrenu lavinu komentara uz tvrdnje: "To nije ona, to je dvojnica".

Glumica je okružena nagađanjima otkako je šokirala obožavaoce novim izgledom na filmskoj premijeri krajem marta. Mnogi su pisali da su joj "usta i oči izgledali deformisano", prenosi Daily Mail.

Humanitarna misija u Kambodži

Džolijeva je posetila srednju školu Samlut u Batambangu u Kambodži kako bi se uverila u uslove života učenika i istražila mogućnosti uvođenja STEM obrazovanja. Obišla je studentske domove i sa osobljem razgovarala o potencijalnim akademskim, tehnološkim i inženjerskim programima za podršku studentima iz siromašnih ruralnih porodica.

Ova poseta istakla je njen dugogodišnji angažman u tom regionu putem Fondacije MJP, odnosno Fondacije Medoks. Kako je pisao "Rojters", fondacija je izgradila studentski dom kapaciteta za 100 studenata i uvela stipendiju Šajlo koja pruža podršku mladima tokom studiranja. Anđelina ima duboku vezu sa ovom zemljom jer je svog sina, koji sada ima 24 godine, usvojila iz Kambodže dok je bio beba.

Podeljena mišljenja na društvenim mrežama

Iako je glumica boravila tamo sa plemenitom namerom, komentara na mreži Iks (X) nije manjkalo. Pojedinci su tvrdili da to nije njeno lice, dok su je drugi branili navodeći da je verovatno samo umorna od promene vremenskih zona.

"Nešto joj ne štima... Tako je lepa! Ali nešto ovde nije u redu...“, napisao je jedan obožavalac, dok je drugi dodao: „Ovo uopšte nije ona."

S druge strane, bilo je i onih koji smatraju da je reč o novim metodama šminkanja: "To je beli krejon na donjem kapku", "Izgleda sjajno sa svojim klasičnim "smoki" izgledom. Naravno da je to Anđelina, sve na njoj izgleda odlično."

