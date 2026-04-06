Sve je počelo 2017. godine, jednim naizgled trivijalnim, ali vizuelno upečatljivim potezom. Na Instagram profilu restorana Nusre-Et objavljen je 36-sekundni video pod nazivom "Ottoman Steak", u kojem turski mesar Nusret Gokče, sa prepoznatljivim naočarima i konjskim repom, teatralno seče meso i posipa so niz podlakticu.

Taj specifičan, gotovo "senzualan" pokret postao je globalni internet fenomen. Nusret je preko noći dobio nadimak Salt Bae i od lokalno poznatog kuvara postao planetarni brend.

Priča o Salt Baeu pokazala je kako slava funkcioniše u 21. veku – koliko brzo "viralnost" može da izgradi globalnu imperiju, ali i koliko brzo ta imperija može da se uruši kada se temelji na spektaklu, a ne na doslednom kvalitetu, vrednosti i etici.

Meso kao umetnost

Rođen 1983. godine u siromašnoj kurdskoj porodici u turskom gradu Erzurumu, Gokče je napustio školu u šestom razredu i postao šegrt mesara u istanbulskoj četvrti Kadikoj.

Radio je i do 20 sati dnevno kako bi usavršio zanat. Kako sam kaže, "posvetio je srce i život pretvaranju mesa u umetnost". Između 2007. i 2010. godine boravio je u Argentini i SAD-u, volontirajući u restoranima da bi učio zanat. Po povratku je 2010. otvorio prvi Nusr-Et restoran u Istanbulu s partnerom Mitatom Erdemom.

Ubrzo je, zahvaljujući partnerstvu s turskim konglomeratom Doğuş Group, otvorio restorane u Dubaiju, a potom i širom sveta. Iza virala nije stajao samo trik, već priča o mukotrpnom radu i uspehu "od nule". Ta naracija mu je dala autentičnost – svet ga nije video samo kao zabavljača, već kao umetnika sa strašću. Kad je video "Ottoman Steak" postao viralan, publika je osetila priču čoveka koji je "zaslužio" svoju ekstravaganciju, piše Index.hr

Video je na Instagramu ubrzo premašio 16 miliona pregleda. Slavne ličnosti, poput Bruna Marsa, tvitovale su o njemu. Salt Bae je postao magnet za političare i poznate – pričalo se da pravi i po hiljadu selfija dnevno s fanovima. Brend se agresivno širio – otvarali su se restorani u Majamiju, Njujorku, Londonu, Mikonosu, Beverli Hilsu... Između 2018. i 2022. godine, prihodi su porasli za 57%.

Salt Bae nije prodavao samo biftek – prodavao je iskustvo koje se može podeliti na mrežama. Restoran je postao scena, a hrana rekvizit. U svetu koji vrednuje "Instagram trenutke", Nusr-Et je bio savršeno pozicioniran. Cene su bile astronomske – biftek obložen zlatom za 4.000 dolara, špagete za 70, voda samo u flaši. Kupac je plaćao spektakl, a ne nužno kvalitet hrane.

Zlato spolja, trulež iznutra

Međutim, kritike nisu izostale. Ubrzo su mediji i korisnici počeli da pišu o osrednjem ukusu hrane i užasnoj usluzi. New York Post je 2018. restoran u Njujorku nazvao "Javnom pljačkom broj 1". Kritike su navodile da je hrana žilava, hamburgeri prepečeni, a atmosfera bučna i haotična. Skupi računi su postali viralni, a gosti su zaključili: ne plaćate hranu – plaćate fotografiju. Taj "vibe dining" koncept brzo je počeo da se lomi – bez doslednog kvaliteta, iskustvo je postalo šuplje.

Brend je počeo da puca i iznutra. Zaposleni su podneli više tužbi – zbog krađe bakšiša, neplaćenog prekovremenog rada, seksualnog uznemiravanja i diskriminacije. Neki su navodili da su bili prisiljeni da nose provokativnu odeću, a žrtve su bile kažnjavane, ne zlostavljači.

Latinoamerički radnik je tvrdio da su ga turske kolege zlostavljale i uskraćivale mu unosne stolove. Bivši zaposleni su radnu atmosferu opisivali kao diktaturu – gde se zbog ispuštene čaše može dobiti otkaz. Jedan zaposleni je izjavio: "Zlato spolja, s***e iznutra".

Brend baziran na jednoj ličnosti ne može da preživi kada ta ličnost postane simbol eksploatacije i bahatosti. Gokče, koji je nekada bio viđen kao strastveni umetnik, sada je viđen kao tiranin i manipulator.

Cirkus napušta grad

Problemi nisu bili samo unutar kuće. Godine 2018. kritikovan je što je posluživao Nikolasa Madura usred humanitarne krize u Venecueli. Vrhunac je bio na finalu Svetskog prvenstva u Kataru 2022. godine, kada je nepozvan ušao na teren, grabio trofej i gnjavio Lionela Mesija za selfi.

Nusret Gokče pored Lionela Mesija

Internet je reagovao – Salt Bae više nije bio zabavan, postao je "cringe lik" željan pažnje. Njegovo ponašanje razotkrilo je očaj – čovek koji ne zna kada da stane. Simbolični pad zabeležen je u Londonu – prihod je pao sa 13.6 miliona na 9.3 miliona funti u jednoj godini, i pored mera štednje poput isključivanja grejanja.

SAD tržište se praktično urušilo – zatvoreni su restorani u Bostonu, Las Vegasu, Dalasu, Beverli Hilsu i Meatpackingu. Ostale su samo lokacije u Majamiju i centru Njujorka. Zatvoren je i restoran u Rijadu, a planira se širenje u Meksiko, Rim, Milano, Ibicu – tržišta gde Salt Bae fenomen još uvek ima određenu privlačnost.

Tvrdnje o "strateškom restrukturiranju" zapravo prikrivaju neuspeh na najbogatijim svetskim tržištima. Novi pravac deluje kao putujući cirkus – bežiš iz grada čim publika prestane da aplaudira.

