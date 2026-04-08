Turska diva, pevačica, glumica i nacionalna ikona Bulent Ersoj je simbol umetničke hrabrosti, lične borbe i društvenih promena. Njeno ime je sinonim za autentičnost, raskošni talenat, ali i za život obojen dramama, pobunama i senzacijama. Njena životna priča podseća na dobru filmsku naraciju, priču o osobi koja je imala snage da menja sebe i pravila igre, kako na sceni, tako i iza nje.

Rođena kao muško

Pevačica je rođena kao muško, pod imenom Bulent Erkoč 9. juna 1952. godine u Malatiji u Turskoj, u porodici bankarskih službenika. Već kao dete pokazivala je neverovatnu muzičku nadarenost, pa su usledili privatni časovi kod muzičkih velikana i školovanje na istanbulskom konzervatorijumu. Prvi susret sa scenom imala je kao tinejdžerka, kada je pobedila na muzičkom takmičenju, a zatim su došli i nastupi u prestižnim klubovima Istanbula. Njen specifičan glas, snažan, a nežan, odmah je osvojio publiku.

Sedamdesetih godina prošlog veka, Turska je bila na ivici političkog haosa, s oštrim sukobima levih i desnih frakcija, čestim atentatima i nasiljem na ulicama, u društvu koje je ključa između tradicije i modernosti. Upravo u takvoj zemlji, Bulent je gradila karijeru. Na sceni je bila androgena figura, istovremeno fascinantna i zabranjena, povezujući klasičnu tursku muziku i arabesku, elite i narod, moderniste i konzervativce.

Ali prava životna drama tek je dolazila. Nakon državnog udara 1980. godine, nova vojna vlast uvodi stroge zabrane i represijenad trans osobama. Bulent Ersoj podnosi zahtev da joj država prizna ženski identitet, ali biva odbijena i zabranjuje joj se da nastupa. U tom periodu Bulent pokušava samoubistvo, ali odlučuje da se ne preda. Odlazi u London, gde prolazi kroz operaciju promene pola 1981. godine, a zatim nastavlja život i karijeru u Nemačkoj i Australiji, ali nikada ne gubi vezu sa domovinom.

Ranjena na sceni

Tek 1989. godine, sa promenom zakona pod premijerom Turgutom Ozalom, vraća se u Tursku sada zvanično kao žena, sa svim pravima i obavezama. Njena veličanstvena povratnička turneja i albumi dočekani su sa oduševljenjem, ali nije sve bilo tako lako. U prvim godinama publika je bila podeljena, a na jednom koncertu je čak bila ranjena na sceni nakon što je odbila da peva nacionalističku pesmu po želji bivšeg „sivog vuka“.

U privatnom životu, Bulent je uvek bila posebna. Nikada nije želela decu niti usvajanje. U jednom intervjuu je ispričala da se u ulozi majke videla samo jednom, kada je bila sa partnerom koji je imao dete iz prethodnog braka. Tada je prvi put detetu skuvala mleko s medom - simpatičan trenutak koji je ostao uspomena, ali ne i životna potreba.

Burnih trenutaka u njenom životu nije nedostajalo. Svađala se sa političarima, često završavala u žiži javnosti zbog skandala, a najpoznatiji je bio slučaj sa Denizom Bajkalom zbog optužbi za mito, koji je završio na sudu. 2008. godine bila je pred tužilaštvom zbog izjave da ne bi poslala sina u rat, sud ju je na kraju oslobodio.

Bulent Ersoj i Redžip Tajip Erdogan 2016. godine Foto: KAYHAN OZER / AFP / Profimedia

"Sestra bi dala život za tebe"

S godinama, Bulent Ersoj je izgradila novi, konzervativniji imidž. Na sceni je prestala da nosi provokativne kostime, u pesmama je isticala vezu sa religijom i tradicijom, čak je snimila i ezan, što je izazvalo veliku debatu, ali i dodatno priznanje njene pozicije u društvu. Iako je otvorila vrata LGBT zajednici, društvo u kome 80% građana ne želi homoseksualce za komšije, ona je i dalje tema debata.

Danas je članica žirija u popularnim muzičkim takmičenjima, gde je prepoznatljiva po svojoj strogosti, britkom jeziku i čuvenim frazama poput „fevkaladenin fevkinde“ (iznad savršenog) i „ablan kurban olsun sana“ (tvoja sestra bi život dala za tebe). I dalje intrigira javnost, bilo da je u pitanju nova pesma, emisija ili svađa sa kolegama.

Bulent Ersoj je mnogo više od umetnice - ona je fenomen. Njena biografija je dokaz da je moguće ne samo promeniti sopstveni život, već i inspirisati čitavo društvo, pokazati da hrabrost, talenat i istrajnost na kraju uvek pronađu svoje mesto pod suncem.

(Kurir.rs/ Žena)

