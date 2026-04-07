Glumica Sofija Juričan porodila se pre mesec dana i na svet donela blizance, dečaka i devojčicu. Upravo na dan kada su njene bebe napunile mesec dana, podelila je nežan prizor iz porodičnog doma koji je izazvao brojne reakcije na društvenim mrežama.

Sofija Juričan podelila dirljiv prizor svojih blizanaca iz porodičnog doma Foto: printscreen/instagram/sofijajurican

Na fotografiji koju je objavila vide se cucle i majušne bebine ruke, dok su mališani obučeni u različite nežne tonove. Devojčica je bila u rozom odelcu, dok je dečak nosio belu kombinaciju. Posebnu pažnju privukao je kadar na kojem brat i sestra drže jedno drugo za ruke, što je mnoge pratioce posebno raznežilo.

Uz objavu je kratko napisala: „Mesec dana“.

Naslednicima dala tradicionalna imena

Sofija Juričan svojim blizancima dala je imena Momčilo i Đurđa, koja sa sobom nose snažnu simboliku i duboko ukorenjeno značenje.

Ime Momčilo spada među stara srpska imena i vodi poreklo od reči „momak“. Obično se povezuje sa mladošću, slobodom i vedrim duhom.

Ime Đurđa je ženski oblik imena Đurđe, koje potiče od grčkog imena Georgios, sa značenjem „zemljoradnik“. U domaćoj tradiciji ovo ime se često dovodi u vezu sa Svetim Đorđem, kao i sa praznikom Đurđevdan.

