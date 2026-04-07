Poznata glumica Ana Franić još jednom je potvrdila da su godine za nju samo broj. Uživajući u sunčanom danu pored bazena, ona je podelila fotografije u upečatljivom crvenom kupaćem kostimu koje su izazvale oduševljenje njenih pratilaca. U prvom planu bila je njena zategnuta figura i neverovatno samopouzdanje, a komplimenti na račun njenog negovanog izgleda samo su se nizali.

Sedeći na ivici bazena u jednodelnom kostimu "ferari" crvene boje, sa kosom podignutom u ležernu punđu, Ana je pokazala kako prirodna lepota uvek dolazi do izražaja. Uz opis "Daj mi ferari crveni", dobila je brojne poruke podrške poput onih da izgleda fantastično, da je "bolja od ferarija" i da pleni prirodnošću.

"Prelepa i prirodna glumica", "Za svoje godine izgleda top", "Odlična riba", "Bolja od ferarija", neki su od komentara.

Život u Splitu i povratak u Beograd

Javnost je Anu Franić zavolela još u seriji "Mješoviti brak", a glumica je dugo bila odsutna sa beogradske scene jer je sa tadašnjim suprugom živela u Splitu. Nakon razvoda, vratila se u rodni grad i otvoreno progovorila o tome zašto joj život na primorju nije prijao onako kako je očekivala, ističući da je to iskustvo ostavilo dubok trag na nju.

"Ja sam Splitu dala svojih sedam godina i mnogo više kada sam bila dete, ali ovih sedam važnih godina sam Splitu dala i mogu da kažem da se nisam snašla onako kako sam očekivala, iako je to bio moj drugi grad, posle Beograda, u životu," rekla je Ana svojevremeno za Srbiju Danas.

Mentalitet male sredine i "traume" od mora

Iako mnogi maštaju o životu na obali, Ana objašnjava da realnost primorskog mesta donosi izazove koji su njoj, kao osobi naviknutoj na puls Beograda, bili nepodnošljivi. Specifični vetrovi, južina i učmalost sredine koja je na papiru velika, a u duši mala, učinili su da danas više uživa na planini nego na plaži.

Ana Franić u ferari crvenom bikiniju Foto: printscreen/instagram/anafranic_

"Split je jedan prelep i divan grad za otići, za videti. Živeti u Splitu, živeti u bilo kom primorskom mestu znači navići se na jedan život kakav mi ovde ne poznajemo, na jednu potpunu učmalost manje sredine, zime, vetrova, južine, ludila u glavi i tako dalje. Split deluje na papiru veliki, ali on ima nekakav mentalitet jednog malog mesta. Meni je to bilo apsolutno nepodnošljivo do te mere da mi se čini nekada da ja više ni pored mora ne mogu da se opustim, vučem nekako postraumatski sindrom, lepše mi je na planini.“

Najlepši dar primorskom gradu

Uprkos tome što se nije u potpunosti pronašla u dalmatinskom mentalitetu, glumica ističe da je tom gradu pružila ono najvrednije - svoje dvoje dece.

"Svi kažu divan je život na moru, ali kao što mi ne obraćamo pažnju svakodnevno na Kalemegdan i na Adu, jer je to za nas normalno, tako i pored tog mora kada živite, prolaziš pored njega svakodnevno, obavljaš svoje poslove i tako dalje. Tako da, iskreno, ja mislim da sam ja Splitu zaista mnogo dala, dala sam im dva dva dečaka, koja sada svakog leta i svake zime idu tamo i ulepšavaju taj Split, tako da od mene dosta."

