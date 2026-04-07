Holivudska sapunica o kojoj bruji ceo svet dobila je svoj novi, nimalo miran nastavak. Kako stvari stoje, Blejk Lajvli i Džastin Baldoninavodno su odbili pokušaj nagodbe u poslednjem trenutku u tužbi za seksualno uznemiravanje i odmazdu koju je glumica pokrenula.

Zvezde hit filma "It Ends With Us" tako će se već idućeg meseca gledati oči u oči na sudu, nakon što u ponedeljak na sastanku sa sudijom u Njujorku nisu uspeli da privedu slučaj kraju. Predstavnici Blejk Lajvli i Džastina Baldonija za sada nisu bili dostupni za komentar.

Advokati 42-godišnjeg Baldonija i 38-godišnje Lajvli pozvani su na odvojene sastanke u poslednjem trenutku kako bi sudiji dali najnovije informacije o "ažuriranim pozicijama svojih klijenata oko nagodbe" uoči predstojećeg suđenja.

Ovi pregovori zakazani su nakon što je u četvrtak odbačeno čak 10 od 13 optužbi koje je zvezda serije "Gossip Girl" iznela protiv suosnivača Wayfarer Studiosa. Podsetimo, savezni sudija nedavno je odbacio većinu njenih zahteva, a na snazi su ostale samo tri tačke tužbe, uključujući kršenje ugovora, odmazdu i pomaganje i podsticanje na odmazdu, piše Tportal.

Kontraudarac Blejk Lajvli

Pravni tim poznatog reditelja proslavio je ovu pobedu, izjavivši u saopštenju za Page Six: 'Vrlo smo zadovoljni što je sud odbacio sve optužbe za seksualno uznemiravanje i svaku tužbu podnesenu protiv pojedinačnih optuženih. Radilo se o vrlo ozbiljnim optužbama i zahvalni smo sudu na pažljivom pregledu činjenica, zakona i opsežnih dokaza koji su priloženi."

S druge strane, Lajvli se nakon sudske odluke oglasila na Instagramu, napisavši u podužoj izjavi: "Poslednje što sam u životu želela bila je tužba, ali pokrenula sam ovaj slučaj zbog sveprisutne odmazde s kojom sam se suočavala, i s kojom nastavljam da se suočavam, samo zato što sam privatno i profesionalno tražila sigurno radno okruženje za sebe i druge."

Svi detalji će tek isplivati?

Uz to, glumica je istakla da je "zahvalna" što će napokon moći "u potpunosti da ispriča svoju priču na suđenju" zakazanom za 18. maj. U zasebnoj objavi podelila je citate iz sudske presude u kojima stoji da je pružila "potvrdne dokaze" u vezi sa svojim optužbama za odmazdu, kao i o "nameri Wayfarer Studija da širi negativan sadržaj o njoj".

Prema toj objavi, sud je takođe utvrdio da postoji "dovoljno dokaza" da su je "strane iz Wayfarera seksualno uznemiravale stvaranjem neprijateljskog radnog okruženja". Njeni advokati su u izjavi poručili da optužbe za seksualno uznemiravanje ne idu na sud "ne zato što optuženi nisu učinili ništa loše" već zato što je sud procenio da je Lajvli bila nezavisna ugovoriteljka, a ne zaposlena.

