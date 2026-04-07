Poznata glumica Eva Longorija ponovo je privukla pažnju javnosti, ovoga puta zbog opuštenog, ali i veoma zapaženog izdanja na plaži, gde je uživala sa suprugom Hozeom Bastonom.

Zvezda serije "Očajne domaćice" pojavila se u izazovnom bikiniju uz lagani, gotovo prozirni ogrtač, naglašavajući svoju figuru. Par nije skrivao emocije – razmenjivali su nežnosti i poljupce, dok su ostatak dana proveli opuštajući se na suncu, pre nego što su se uputili na ručak u obližnji bar na plaži.

Njih dvoje uskoro obeležavaju i veliku godišnjicu – deset godina braka, što ovaj odmor čini još posebnijim.

Novi život u Španiji

Eva i Hoze su 2023. godine odlučili da se presele u Španiju zajedno sa sinom Santjagom, želeći mirniji život daleko od holivudske svakodnevice. Iako su se pojavile glasine da je odluka povezana sa političkom situacijom u SAD nakon izbora na kojima je učestvovao Donald Tramp, glumica je to demantovala.

Objasnila je da je odluka o selidbi doneta mnogo ranije, prvenstveno zbog želje da sinu obezbede zdravije i prirodnije okruženje za odrastanje.

Razlozi za odlazak iz Los Anđelesa

U jednom intervjuu, Longorija je priznala da je godinama živela u Los Angeles, ali da se atmosfera u gradu vremenom promenila.

"Ne želim da kritikujem, ali osećaj više nije isti kao nekada. Jednostavno sam osetila da je to poglavlje mog života završeno", iskreno je rekla.

Eva Longorija Foto: MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Dodala je i da je svesna privilegije što može da bira gde će živeti, dok mnogi tu mogućnost nemaju.

Glasine i razjašnjenje
Kako bi prekinula spekulacije, obratila se prijateljici Ana Navarro i zamolila je da javno pojasni da njena selidba nema veze sa politikom.

"Molim te, reci svima da nisam otišla zbog Trampa. Već godinama sam u Evropi zbog posla", poručila je.

Nova faza života
Danas, Eva Longorija uživa u mirnijem životu na Mediteranu, daleko od buke Holivuda, fokusirana na porodicu i nove projekte. Njena odluka pokazuje da čak i najveće zvezde ponekad biraju jednostavniji put – onaj koji donosi lični mir i ravnotežu.

(Kurir.rs/Ona.rs)

