Italijanska glumica Azija Arđento, koju često nazivaju "kraljicom vriska", poslednjih godina se našla u centru dva skandala koja su potresla Holivud, prvo kao žrtva, zatim kao predator.

Karijeru je započela kao dete u filmovima svog oca, italijanskog majstora horora Darija Arđenta. Dobila je dve prestižne nagrade David di Donatelo, takozvani italijanski Oskar, za uloge u filmovima "Perdiamoci di vista" (1994) i "Traveling Companion" (1996), a svetsku slavu stekla je ulogom ruske špijunke Jelene u akcionom blokbasteru "xXx" (2002) uz Vina Dizela.

U oktobru 2017. Azija je među prvima javno optužila holivudskog seksualnog predatora Harvija Vajnstina za silovanjei tako postala predvodnica pokreta #MeToo za borbu protiv seksualnog nasilja u filmskoj industriji. Zatim je na Filmskom festivalu u Kanu 2018. održala potresni govor u kom je navela da ju je Vajnstin silovao upravo tokom tog festivala 1997. godine, u hotelskoj sobi. Tada je imala 21 godinu.

"Čak i večeras među vama sede oni koji moraju da odgovaraju za svoje ponašanje prema ženama", takođe je tada poručila sa bine.

Međutim, samo nekoliko meseci nakon njenog govora, u avgustu 2018, New York Times je objavio da je Arđento 2013. u kalifornijskom hotelu seksualno napastovala tada 17-godišnjeg muzičara i glumca u usponu Džimija Beneta, kom je 2004. u filmu "Udarci i poljupci" glumila majku. Ona je tada imala 37 godina, a Benet je tvrdio da ga je alkoholisala i da su imali polni odnos.

Benet je planirao da je tuži za 3,5 miliona dolara, a njegovi advokati su isticali da je događaj mladom glumcu ostavio traume i doveo u opasnost njegovo mentalno zdravlje. Ipak, pristao je na 380 hiljada dolara koje mu je Azija isplatila za ćutanje.

Glumica je u početku negirala optužbe, tvrdeći da je novac uplatila na insistiranje svog tadašnjeg partnera, pokojnog kuvara Entonija Burdejna, kako bi pomogla Benetu, koji je bio u finansijskim problemima, i kako bi prestao da je gnjavi. Kasnije se pojavila fotografija njih dvoje u krevetu, a njena prijateljica objavila je poruke u kojima Azija priznaje odnos, ali navodi i kako nije znala da je maloletan.

Ovaj slučaj izazvao je velike polemike o licemerju unutar pokreta #MeToo, a Azija je zbog skandala bila isključena iz italijanske verzije šoua "X Factor".

U januaru 2021. Azija je iznela nove optužbe u svojoj autobiografiji "Anatomy of a Wild Heart", ovaj put protiv američkog reditelja Roba Koena, tvrdeći da ju je drogirao i silovao tokom snimanja filma "xXx".

Navela je da je odlučila da progovori tek tada jer su se u međuvremenu pojavile i druge žene s optužbama protiv njega, uključujući njegovu ćerku. Reditelj je preko svog portparola kategorički odbacio sve optužbe, nazivajući ih "apsolutno lažnim" i "zbunjujućim". Njegov tim istakao je da su tokom snimanja imali odličan profesionalni odnos i da su bili prijatelji.

Azija se sama suočila s teškim optužbama i nakon tragične smrti Entonija Burdejna 2018. godine. U njegovoj biografiji navodi se kako je tom tragičnom događaju kumovao pravi razoran raskid s Azijom, zbog čega su je brojni obožavatelji slavnog kuvara prozivali da ga je oterala u smrt.

