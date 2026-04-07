Reper Ofset, bivši član grupe Migos i bivši partner Kardi Bi, upucan je sinoć na Floridi, potvrdio je Daily Mail. Incident se dogodio u blizini hotela i kazina "Seminole Hard Rock" u Holivudu na Floridi, izvestio je TMZ.

Predstavnik Ofseta, pravog imena Kijari Kendrel Sefus, potvrdio je da je bio napadnut. Izneo je i pozitivne vesti da je reper u dobrom stanju, te da mu život nije ugrožen, a trenutno se nalazi u bolnici. Međutim, težina njegovih povreda nije poznata. "Stabilno je i pod strogim nadzorom", dodao je njegov predstavnik.

U izjavi za Daily Mail policijska uprava Seminola je rekla: "Svesni smo incidenta koji se dogodio u zoni za parkiranje u ponedeljak nakon 19 sati ispred Seminol Hard Rok Holivuda, a koji je rezultirao povredama koje nisu opasne po život osobi koja je prevezena u Memorijalnu regionalnu bolnicu u Holivudu. Seminolska policija odmah je izašla na mesto događaja i situacija je brzo stavljena pod kontrolu. Policija je privela dve osobe. Istraga je u toku. Mesto je obezbeđeno i nema pretnje po javnost. Operacije se nastavljaju normalno."

Reper Ofset

Ubrzo se nakon pucnjave proširio video društvenim mrežama, u kojem policajci u blizini parking mesta pokušavaju da obuzdaju dvojicu muškaraca. Videlo se kako policija drži jednog na podu, dok su dvojica policajaca pokušavala da odgurnu drugog muškarca koji se s njima borio.

Kasnije u ponedeljak uveče TMZ je objavio fotografije na kojima se Ofset smeška oko 19.10, samo nekoliko minuta pre nego što je upucan. Svedoci su za publikaciju rekli da je reper stajao blizu ulaza i gledao prema prostoru za posluživanje dok je imao poziv, kada su mu prišli obožavatelji. Navodno se nasmešio i rukovao s obožavateljima, te je stao da razgovara s njima i pozira za neke fotografije neposredno pre početka pucnjave.

Reper Ofset

Pre tri godine Ofsetov kolega iz benda, Tejkof, upucan je i ubijen ispred kuglane u Hjustonu u Teksasu. Imao je 28 godina. Zbog njegove smrti bend se razišao, te je svako nastavio da gradi karijeru privatnim projektima.

Ofset je prethodno bio u poznatoj, burnoj vezi s reperkom Kardi Bi, s kojom ima troje dece: sedmogodišnju Kulturu, četvorogodišnjeg sina Vejva i Blosom, koja ima 17 meseci. Ofset i Kardi Bi počeli su da se zabavljaju 2017. godine i venčali su se kasnije te godine, a od tada su se nekoliko puta rastajali i ponovo završavali zajedno.

