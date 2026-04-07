U objavi koju je postavila, a koja se mnogima nije dopala, vidi se kako Megan Markl hrani kokoške ispred kuće u Montesitu u Kaliforniji, gde sa suprugom princem Harijem živi od 2020. godine, odnosno od Megzita, kako se zove lom koji su izazvali u britanskoj dinastiji odlukom da napuste kraljevske dužnosti.

Čuveni par na raskošnom imanju i u skupocenoj vili odgaja dvoje dece, Arčija Harisona (6) i Lilibet Dajanu (4) koje je pokazala na snimku.

Kuća košta oko 14 miliona dolara, a Megan često kroz vlogove, TV emisije i razne objave na društvenim mrežama promoviše svoj stil života. Tako je za Uskrs pokazala da ima i svoje kokoške.

Ranije su je mnogi kritkovali zbog raskoraka između navodne skromnosti koju plasira i "lažnog" imidža domaćice kojoj je na usluzi sve, od miliona na računa do razne vrste pomoći jer se sumnja da od kućnih poslova za koje trvdi da obavlja, ne radi ama baš ništa.

Sada su joj zamerili način na koji je prikazala ćerku Lilibet Dajanu. Devojčica je okrenuta leđima trčala po imanju u potrazi za uskršnjim jajima. "Ovo je pomalo jezivo. Kao da Lilli juri progonitelj i mi gledamo njegovim očima", "Slažem se! Ima zaista zloslutan osećaj", "Još jezivije što je njena majka prati i snima nevin trenutak kako bi ga objavila na Instagramu, a da bi namamila javnost da obrati pažnju", „Ovo je čudna uskršnja objava. Većina mama koje poznajem objavljuje kako deca pronalaze korpice i traže jaja. Ne mogu ni da shvatim šta je ovde trebalo da se desi. Kao da je rekla Lili da drži te dve plišane igračke i samo hoda okolo kako bi mogla da je snima", ."Stavite crno-beli filter i to je kao iz horor filma", komentarišu na Instagramu.

Zbunila je mnoge jer na snimku nedostaje uobičajne praznične atmosfere mada je pokazala kako Lilibet i Arči farbaju uskršnja jaja. Objava se uklapa sa njenim prepoznatljivim stilom na Instagram profilu, a i sa namerom da ne prikazuje lica svoje dece.

Veliki broj kritika sigurno je iniciran animozitetom prema Megan, a da li je vama čudna njena praznična objava?

(Kurir.rs/ Blic žena)

