Slušaj vest

Početkom dvehiljaditih serija „Rubi“ prikovala je publiku za male ekrane, a uz upečatljivu glumačku postavu posebnu pažnju privukao je i Sebastijan Rulji. U toj telenoveli igrao je Hektora Fereru, muškarca koji je bio do ušiju zaljubljen u glavnu junakinju Rubi, koju je tumačila Barbara Mori.

Upravo ovu ulogu danas 50-godišnji glumac i dalje smatra jednom od važnijih u svojoj karijeri, a publika ga pamti i po brojnim drugim televizijskim ostvarenjima koja su godinama bila veoma gledana.

Uloge koje su ga učinile velikom zvezdom

Iako je Hektor iz „Rubi“ jedna od njegovih najprepoznatljivijih uloga, Sebastijan Ruli je tokom karijere ostvario zapažene nastupe i u drugim popularnim serijama.

Pogledajte u galeriji fotografije iz serije Rubi:

1/7 Vidi galeriju Sebastijan Rulji u seriji Rubi Foto: printscreen/youtube/ Tlnovelas

Pojavio se u naslovima kao što su „Tereza“, „Vrtlog života“ i „I bogati plaču“, a zahvaljujući harizmi i izgledu godinama je važio za jednog od najpoželjnijih glumaca latinoameričkih telenovela.

Pre nego što se posvetio glumi, radio je kao model, što je dodatno doprinelo njegovom statusu zavodnika koji ga prati od početka karijere.

Tajni brak i razvod posle četiri godine

Njegov privatni život često je bio tema medija. Sebastijan Rulji se 2007. godine oženio dugogodišnjom partnerkom Sesilijom Galjano, i to na skromnoj i tajnoj ceremoniji kojoj je prisustvovalo svega 27 zvanica.

Tri godine kasnije dobili su sina, ali njihov brak nije dugo potrajao. Već 2011. godine usledio je razvod, a razlozi kraha njihove zajednice nikada nisu javno razjašnjeni.

Ljubav sa Anhelik Bojer traje godinama

Nova važna ljubavna priča u njegovom životu počela je 2014. godine, kada je uplovio u vezu sa glumicom Anhelik Bojer, koju mnogi pamte po seriji „Rebelde“.

Pogledajte u galeriji kako glumac izgleda danas:

1/6 Vidi galeriju Sebastijan Rulji danas Foto: printscreen/instagram/sebastianrulli

Njih dvoje upoznali su se još 2010. godine na snimanju serije „Tereza“, u vreme kada je Ruli još bio u braku. Ipak, bliži odnos razvili su tek nekoliko godina kasnije, dok su radili na telenoveli „Vrtlog života“.

Iako su se u jednom trenutku pojavile glasine da je njihova romansa počela i ranije, pa je to tvrdila i njegova bivša partnerka, par se na takve priče nije previše osvrtao. Danas su i dalje zajedno i važe za jedan od stabilnijih parova na javnoj sceni.

I danas izgleda kao veliki zavodnik

Jedna od prvih stvari koje publika i danas primećuje kada je reč o Sebastijanu Ruliju jeste njegov izgled. Od samog početka karijere nosio je imidž zavodnika, a taj utisak nije se promenio ni sada, kada je zakoračio u šestu deceniju života.

Mnogi se slažu da glumac i dalje izgleda odlično, zbog čega ne čudi što i danas izaziva veliku pažnju publike, baš kao i u vreme kada je igrao jednog od najpoznatijih likova iz serije „Rubi“.

