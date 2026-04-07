Slušaj vest

Svet hip-hopa jutros je potresla vest iz Sjedinjenih Američkih Država da je poznati reper Ofset, bivši član grupe Migos, ranjen u pucnjavi. Detalji samog napada još uvek pristižu, ali prvi izveštaji ukazuju na to da se incident dogodio u ranim jutarnjim časovima. Dok se fanovi mole za njegov oporavak, javnost se podseća na njegov neverovatan put - od siromaštva Džordžije do globalne slave, ali i na senku kriminala koja ga prati od samog početka.

Počeci i uspon grupe Migos

Kiari Kendrel Sifus, poznatiji kao Ofset, rođen je 1991. godine u predgrađu Atlante. Zajedno sa rođacima Kveivom i pokojnim Tejkoafom, formirao je grupu Migos 2008. godine. Njihov proboj dogodio se 2013. pesmom "Versaće", ali je prava prekretnica bio hit "Bed end budži" iz 2016. godine, koji je postao kulturni fenomen. Međutim, dok je pesma bila na vrhu top-lista, Ofset nije mogao u potpunosti da uživa u uspehu jer je u to vreme služio zatvorsku kaznu, što je bila prva u nizu mnogih pravnih prepreka, naveo je TMZ.

U galeriji pogledajte fotografije reperea Ofseta:

1/7 Vidi galeriju Reper Ofset bivši je suprug reperke Kardi B sa kojom ima troje dece Foto: Stefan Jokić

Dosije pun hapšenja i zatvorskih dana

Karijera Ofseta neraskidivo je povezana sa njegovim sukobima sa zakonom. Još 2013. godine proveo je vreme u zatvoru zbog kršenja uslovne slobode povezane sa krađom i provalom. Najveći skandal dogodio se 2015. godine tokom koncerta na Univerzitetu Džordžija Sadern. Policija je tada prekinula nastup i uhapsila svu trojicu članova grupe zbog posedovanja narkotika i vatrenog oružja u krugu škole. Dok su Kveivo i Tejkoaf ubrzo pušteni uz kauciju, Ofsetu je to pravo odbijeno zbog prethodnog kriminalnog dosijea. U zatvoru je proveo osam meseci, tokom kojih je bio optužen i za učestvovanje u zatvorskoj pobuni i napad na drugog zatvorenika, naveo je portal Associated Press.

Kontroverze: Od oružja do optužbi za neverstvo

Čak i kada je postao multimilioner, problemi nisu nestali. Godine 2018. uhapšen je u blizini Atlante nakon što je policija u njegovom automobilu pronašla tri pištolja i određenu količinu marihuane. Godinu dana kasnije, suočio se sa optužbama za uništavanje tuđe imovine nakon što je fanu izbio telefon iz ruke u jednoj prodavnici.

Reper Ofset sa bivšom ženom - Kardi Bi Foto: Profimedia

Njegov privatni život nije bio ništa manje buran. Brak sa planetarnom zvezdom Kardi Bi bio je pod stalnim pritiskom javnosti zbog njegovih navodnih afera. Iako su nekoliko puta podnosili zahtev za razvod, uvek bi se vraćali jedno drugom, stvarajući imidž najkontroverznijeg para u industriji.

Gubitak Tejkoafa i kraj jedne ere

Najveći udarac za Ofseta nije bio zakonske prirode, već porodični gubitak. U novembru 2022. godine, njegov rođak i "brat po oružju", Tejkoaf, ubijen je u Hjustonu. Ovaj događaj je nepovratno razorio grupu Migos i gurnuo Ofseta u period teške depresije i izolacije, naveo je svojevremeno Billboard.

Iako je prošle godine pokušao da se vrati na scenu solo albumom koji je slavio njegov novi početak, današnji tragični događaj ponovo ga je vratio u centar crne hronike. Ranije su mediji poput "Variety" i "Rolling Stone" često pisali o tome kako reper pokušava da pobegne od uličnog života, ali se čini da ga prošlost i okruženje uvek iznova sustignu.

Dok lekari daju prve prognoze, muzički svet čeka odgovor na pitanje: da li će Ofset konačno uspeti da ostavi nasilje iza sebe ili je ovo samo još jedno krvavo poglavlje u njegovoj životnoj priči?

Pogledajte video: Relja Popović odbio da bude u žiriju na PZE