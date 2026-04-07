Pevačica Sia i njen otuđeni suprug Danijel Bernad postigli su dogovor o starateljstvu i izdržavanju njihovog malog sina. Prema sudskim dokumentima podnetim Višem sudu okruga Los Anđeles, koje je pregledao magazin People, pevačica će Bernadu svakog mesecauplaćivati 42.500 dolara ( na ime alimentacije za sina Somersaulta Vondera Bernada.

Isplate počele početkom aprila

Kako se navodi u dokumentima, isplate su počele 1. aprila i trajaće sve dok dete ne napuni 18 godina. Ukoliko sin tada i dalje bude redovno pohađao srednju školu, obaveza može trajati do mature ili do njegove 19. godine. U određenim okolnostima, poput smrti, braka, emancipacije ili nove odluke suda, isplate mogu prestati i ranije.

Pevačica preuzima i dodatne troškove

Pored mesečne alimentacije, Sia će snositi i troškove privatnog školovanja, dogovorenih vannastavnih aktivnosti i zdravstvenih izdataka koji nisu pokriveni osiguranjem. Takođe je preuzela obavezu da detetu obezbedi zdravstveno osiguranje.

Pevačica Sia sa prepoznatljivom perikom

Dogovor uključuje i dodatne mere za finansijsku sigurnost deteta. Pevačica mora da održava polisu životnog osiguranja u vrednosti od pet miliona dolara, pri čemu je njen sin naveden kao korisnik. Kao alternativa, može da bude uspostavljen i fond koji bi detetu obezbedio istu vrstu zaštite ukoliko bi majka preminula pre nego što ono postane punoletno.

Zajedničko pravno starateljstvo

Bivši supružnici dogovorili su se da dele zajedničko pravno starateljstvo nad sinom. Kada je reč o fizičkom starateljstvu, uspostavljen je precizan raspored koji je takođe stupio na snagu 1. aprila. Dokumenti, prema pisanju People, predviđaju tačno određene radne dane i vikende koje dete provodi sa Bernadom, kao i detaljno podeljene praznike.

Sin rođen 2024. godine

pevačica Sia

Prema ranije objavljenim dokumentima o razvodu, Sia je svoje treće dete, a prvo sa Danijelom Bernadom, dobila 27. marta 2024. godine. Par se venčao 2022, a pevačica je zahtev za razvod podnela u martu 2025. godine.

Tokom kasnijih sudskih postupaka Bernad je tražio puno starateljstvo, tvrdeći da je pevačica „nepouzdan i nepodoban roditelj“, dok je Sia odgovorila da je tada već šest meseci bila trezna i da aktivno učestvuje u programu oporavka. Sud je taj zahtev odbio.

Video: Otac (71) u borbi za starateljstvo nad ćerkom (8)