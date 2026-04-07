Rebeka King, supruga glumca i voditelja Terija Kruza, otkrila je da se bori sa Parkinsonovom bolešću. Kingova je o svom zdravstvenom stanju progovorila u ponedeljak u emisiji Today, 11 godina nakon što joj je dijagnostikovan ovaj progresivni, neizlečivi neurološki poremećaj.

Parkinsonova bolest je progresivno neurološko stanje koje uništava ćelije u delu mozga koji kontroliše kretanje. Uzrokuje ukočenost, usporenost pokreta, drhtanje, poteškoće sa spavanjem, hronični umor i narušen kvalitet života, te može dovesti do teškog invaliditeta. Sa istom bolešću bori se i Majkl Džej Foks, kojem je Parkinsonova bolest dijagnostikovana 1991. godine, kada je imao 29 godina.

Revolucionarni zahvat vratio nadu

Rebeka je nedavno podvrgnuta revolucionarnom, neinvazivnom zahvatu koji koristi zvučne talase usmerene u mozak kako bi joj pomogao u ublažavanju simptoma. Kingova je otkrila da joj je ovaj zahvat vratio sposobnost pisanja.

"Osećam se dobro. Mogu da napišem svoje ime i datume, a mogu i da pišem svojom desnom rukom prvi put nakon verovatno tri godine", rekla je Rebeka, koja je od 1989. godine u braku sa slavnim glumcem, poznatim po ulozi u filmu "White Chicks".

Rebeka King i Teri Kruz Foto: Fati Sadou/ABACAPRESS.COM / Abaca Press / Profimedia

Otkrila je da su joj se prvi simptomi pojavili 2012. godine. Osetila je utrnulost u levom stopalu, koja je prerasla u hramanje. Lekari su tada verovali da je počela da hramlje zbog preteranog vežbanja. Međutim, Rebeka je navela kako je njen privatni trener primetio da ne može da zamahne levom rukom onako kako može desnom tokom određenih vežbi.

Put do dijagnoze i podrška porodice

Rebeka je potom primetila da su ruke počele da joj se tresu pri jednostavnim aktivnostima, poput nanošenja sjaja za usne. Odmah je prepoznala da je reč o tremoru jer je i njena baka imala slične simptome. U emisiji je tvrdila da je lekar prvobitno pripisao njen tremor anksioznosti, a tek tri godine kasnije, uz pomoć stručnjaka za Parkinsonovu bolest, dobila je zvaničnu dijagnozu. Emotivni Kruz se osvrnuo na zdravstveno stanje svoje supruge i rekao:

Rebeka King i Teri Kruz Foto: Agency/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

"Kada kažu "u bolesti i u zdravlju", ovo je bitka za koju smo stvoreni da je vodimo zajedno. Kada je ona slaba, ja sam snažan. Kada sam ja slab, ona je snažna. Tako smo se međusobno izgrađivali gotovo 37 godina i tako ćemo sve do zauvek."

Rebeka King se prethodno, 2020. godine, borila sa rakom dojke i tada je bila podvrgnuta dvostrukoj mastektomiji.

