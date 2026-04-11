Na prvi pogled, odrastanje uz jednog od najmoćnijih ljudi sveta deluje kao bajka u kojoj je sve nadohvat ruke – od najbržih automobila do luksuznih putovanja bez granica. Ipak, stvarnost unutar porodice koju su stvorili Bil Gejts i njegova bivša supruga Melinda daleko je od tipičnog holivudskog glamura.

Iako su deca poznatog osnivača Majkrosofta - Dženifer, Rori i Fibi, odrasla u velikom materijalnom izobilju, roditelji su se trudili da ih nauče da novac nije merilo ljudske vrednosti. Bil Gejts je odavno doneo odluku koja je šokirala javnost: svojim naslednicima ostaviće tek simboličan deo bogatstva, dok će ogromna većina sredstava biti usmerena u humanitarne svrhe.

In galeriji pogledajte fotografije Bila Gejtsa sa ćerkom Fibi:

Samostalni put Fibi Gejts

Najmlađa ćerka, dvadesetdvogodišnja Fibi, nedavno je diplomirala humanu biologiju na prestižnom Stenfordskom univerzitetu u Kaliforniji. Umesto da koristi porodične veze za lagodan život, ona je čvrsto rešila da izgradi sopstveni identitet. Trenutno je angažovana na dva posla, aktivna je na društvenim mrežama i vodi podkaste, od kojih je najnoviji "Sticking With Style" posvećen savetima za uređenje studentskog prostora. Uprkos privilegijama, Fibi ne krije da joj slavno prezime ponekad predstavlja emocionalni teret.

"Dok sam bila na fakultetu, često sam se borila sa nesigurnošću i imala snažnu želju da se dokažem. Stalno sam se pitala da li sam ovde zato što sam Fibi ili zato što to zaista zaslužujem."

Stroga pravila i kućni poslovi

Njen put ka samostalnosti nije slučajan, već je rezultat vaspitanja na kojem je insistirala Melinda Frenč Gejts. U domu Gejtsovih vladala su stroga pravila: deca su prvi mobilni telefon dobila tek sa 14 godina, a pranje sudova i sređivanje kuhinje bili su obavezni zadaci za sve. Melinda je u svojoj biografiji opisala trenutak koji je postao prekretnica u njihovoj kućnoj disciplini:

"Jedne večeri posle večere svi su ustali i krenuli ka dnevnoj sobi, a ja sam rekla da niko ne napušta kuhinju dok ja ne završim. Od tada je pomaganje u kući postalo tradicija."

Ljubav sa unukom muzičke legende

Čak i kada je reč o privatnom životu, Fibi bira društvo iz sličnih krugova, ali sa istom željom za diskrecijom. Trenutno je u vezi sa Arturom Mekartnijem, unukom čuvenog "Bitlsa" Pola Makartnija. Ipak, mlada Gejtsova ističe da ne želi da gradi popularnost na osnovu slavnih veza, već isključivo kroz sopstveni rad i društveni angažman, trudeći se da na internetu prikaže realnu sliku svog života, bez obzira na etiketu bogate naslednice koja je prati.

