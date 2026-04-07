Slušaj vest

Glumica Melani Grifit prvi put je javno progovorila o novoj vezi svoje ćerke Dakote Džonson sa pevačem Takerom Pilsberijem, poznatijim kao Rol Model. Par je prvi put viđen zajedno u decembru prošle godine, a od tada se često pojavljuju zajedno na javnim mestima.

U videu koji je objavio Instagram profil „DeuxMoi“, paparaci su pitali Melani da li Dakota i Rol Model imaju njen blagoslov. „Naravno da imaju“, odgovorila je. Na pitanje šta misli o novom dečku svoje ćerke, rekla je: „Mislim da je fantastičan.“

Melani Grifit Foto: Profimedia

Podsetimo, Dakota (36) je sredinom 2025. raskinula veridbu sa frontmenom grupe „Coldplay“, Krisom Martinom, nakon osam godina veze ispunjene raskidima i pomirenjima. U intervjuu za „Los Angeles Times“, neposredno pre raskida, izjavila je: „Zašto je razvod loš? Zašto ljudi moraju da se venčaju u određenim godinama ili samo jednom? To nije važno.“

S druge strane, Taker (28) je ranije bio u vezi sa internet zvezdom Emom Čemberlen od 2020. do 2023. godine. Rekao je da su raskinuli zbog njegove nostalgije i potrebe da se vrati jednostavnijem životu. Njegov album „Kansas Anymore“ iz 2024. sadrži pesme inspirisane njihovom vezom, a Ema je rekla da je kroz muziku saznala kako se on zapravo osećao.

1/4 Vidi galeriju dakota Džonson Foto: GoffPhotos.com / Goff Photos / Profimedia, Leonardo MUNOZ / AFP / Profimedia

Izgleda da im uopšte ne smeta što se viđaju i druže sa bivšim devojkama i momcima svojih partnera. Ali to je slučaj sa većinom glumaca i pevača u Holivudu. Ovakav opušten odnos u ljubavnim vezama postaje gotovo pravilo. Čini se da su i Dakota i Taker prihvatili to kao normalno, a za novu vezu očigledno imaju podršku najbližih.

(Kurir.rs/Najžena)

