Slušaj vest

Glumački par Eva Mendes i Rajan Gosling u vezi su od 2011. godine i važe za jedan od najstabilnijih parova u Holivudu. Imaju dve ćerke, Esmeraldu (11) i Amadu (9), a otkako je glumica rodila prvo dete 2014. godine, potpuno se posvetila porodičnom životu i prestala da prihvata filmske uloge. Od tada je nismo videli na filmskom setu.

"Uvek sam imala jasnu granicu kada su moj suprug i moja deca u pitanju. O njima ću, naravno, pričati, ali neću objavljivati fotografije onoga što nam se događa svaki dan. Za mene je crveni tepih posao, to nije mesto za iskazivanje ljubavi", objasnila je jednom prilikom Eva.

U galeriji pogledajte fotografije Eve Mendes i Rajana Goslinga:

Eva Mendes i Rajan Gosling Foto: NBC / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia, Famous, Bang Media International / Alamy / Profimedia, BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Skroman život uprkos milionima

Iako porodica sebi može priuštiti veoma luksuzan život zahvaljujući brojnim filmskim angažmanima koje je proteklih deset godina imao Rajan, odlučili su da svoje ćerke odgajaju u skromnim uslovima. Uče ih da uspeh i životno zadovoljstvo dolaze iz teškog rada i truda. Ne žele da im sve bude "servirano" i ne dopuštaju im da budu bahate kada je novac u pitanju.

Ovih dana su prokomentarisali kako postoji nešto što sa svojim ćerkama još uvek nisu doživeli, a želeli bi. Mnogi glumci ističu da žele da rade na projektima koje bi i njihova deca mogla da pogledaju, a upravo to je želja Eve i Rajana.

"Eva i ja bismo voleli da imamo jednu od onih ključnih uspomena u bioskopu sa našom decom. To zapravo još nismo imali", rekao je Rajan i dodao da decu prestraši većina onoga što vide, zbog čega voli da radi na projektima o nauci, kako bi svojim ćerkama, ali i drugoj deci, otkrio svet STEM (nauka, tehnologija, inženjerstvo i matematika) područja.

Eva Mendes i Rajan Gosling Foto: Famous, Bang Media International / Alamy / Profimedia

Dom bez dadilja i ravnopravnost

Svetski mediji hvale slavni par zbog načina na koji vaspitavaju decu. Žive u dvosobnom stanu, nemaju dadilje, a u kućnim poslovima su ravnopravni. Žele da njihova deca budu nezavisna i poštena, ali isto tako neguju prijateljski odnos sa njima.

"Želim da moja deca, kada su u nevolji, danas ili za 10, 20 godina, kažu: "Joj, moram da nazovem mamu", a ne: "Ooo, ne smem to da kažem mami'," ispričala je Eva jednom prilikom.

(Kurir.rs/Story.hr)

