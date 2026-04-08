Slušaj vest

Čuveni holivudski glumac i veliki zavodnik, Rasel Krou, juče je proslavio svoj 62. rođendan, a to je savršena prilika da se prisetimo nekih njegovih velikih uloga, ali i da se pozabavimo nekim manje poznatim činjenicama.

U detinjstvu, Rasel Krou je živeo između Novog Zelanda i Australije, a onda se oko svoje 21. godine preseliio u Australiju koja je postala njegov dom.

Za glumu su ga, od malih nogu, vezivale veze koje su njegovi roditelji imali u ovoj industriji. Otac, Džon Aleksander Krou, bio je menadžer hotela i ketering na filmskim setovima, a majka, Džoselin Ivon Vemijs, mu je bila desna ruka. Rasel Krou ima starijeg brata, Teri Krou.

Rasel Krou

Filmski počeci

Svoj put, Rasel Krou je započeo u australijskoj kinematografiji, gde je usavršavao svoj glumački zanat. Prvu veliku ulogu ostvario u surovoj drami Romper Stomper.

Njegov talenat ga je ubrzo doveo do svetske slave, zahvaljujući zapaženim ulogama u filmovima "Poverljivo iz Los Anđelesa", "Insajder" i epskom ostvarenju Gladiator, za koji je osvojio Oskara.

Pokazao je veliku glumačku širinu i ulogom matematičara Džona Neša u filmu "Prelep um", kao i u glavnim ulogama u filmovima "Gospodar i komandant: Daleka strana sveta".

Pored glume, Krou je i suvlasnik ragbi tima Saut Sidnej Rebitos, a bavi se i muzikom kao pevač.

Rasel Krou započeo je karijeru kao buntovnik Holivuda, poznat podjednako po nagloj naravi koliko i po glumačkom talentu. Između sukoba sa organizatorima BAFTA, bacanja telefona na hotelsko osoblje i veze sa Meg Rajan, uspeo je da ostvari i oskarovske uloge na velikom platnu.

Ipak, to je bilo nekada, brak i deca su ga promenili i danas ga češće možete zamisliti kako gleda dečje emisije, odlazi na krštenja i priznaje da ne može bez "40 ili 50 zagrljaja dnevno". Ipak, i dalje je na ekranu čvrst kao stena, što dokazuje u filmu Američki gangster.

1. Rasel je rođen na Novom Zelandu, a sa četiri godine preselio se u Australiju, gde su mu roditelji radili kao ketering majstori na filmskim setovima. Sa 14 godina vratio se na Novi Zeland, a sa 21 ponovo u Australiju.

2. Pre prve filmske uloge radio je kao berač voća, perač automobila, konobar i ulični muzičar. Prvu ulogu dobio je u filmu The Crossing sa 25 godina, gde je glumio sa Danijel Spenser, koja mu je kasnije postala supruga.

3. Snimio je rokabili pesmu "Želim da budem kao Marlon Brando", iako tada nije gledao nijedan film Marlon Branda.

Rasel Krou

4. U 80-im je nastupao u mjuziklu Roki horor šou, gde je više puta igrao različite uloge, uključujući Dr Frenka N. Fertara.

5. Ima veliku ljubav prema konjima i često se emotivno veže za njih tokom snimanja.

6. Njegov nadimak je Rđavi.

7. Pred dodelu Oskara 2001. godine, FBI ga je upozorio na potencijalnu pretnju otmicom, pa je neko vreme bio pod zaštitom.

8. O Los Anđelesu govori bez oduševljenja – tvrdi da bi se u Los Angeles preselio samo u ekstremnim okolnostima.

1/8 Vidi galeriju Rasel Krou Foto: Capital Pictures / Film Stills / Profimedia, The Hollywood Archive / Hollywood Archive / Profimedia, MPI99 / Capital pictures / Profimedia

9. Odbio je ulogu Aragorna u trilogiji Gospodar prstenova jer se poklapala sa snimanjem filma Prelep um.

10. Kada ne može da zaspi, bavi se dizajniranjem odeće i čak je pravio dukseve za ekipu filma "Čovek Pepeljuga".

Od problematičnog glumca do porodičnog čoveka, priča Rasela Kroua pokazuje koliko se ljudi mogu promeniti.

