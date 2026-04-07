Bivši muž Kardi Bi, reper Offset, hitno je prebačen u bolnicu nakon što je ranjen u pucnjavi u blizini kazina na Floridi.

Tridesetčetvorogodišnji reper učestvovao je u incidentu koji se dogodio u ponedeljak. „Možemo potvrditi da je pogođen i da se trenutno nalazi u bolnici gde mu se ukazuje lekarska pomoć. Stabilno je i pod strogim je nadzorom lekara“, izjavio je portparol rep zvezde za The U.S. Sun.

Vest je prvi objavio TMZ, navodeći da se incident dogodio u blizini hotela i kazina „Seminole Hard Rock“ u Holivudu (Florida). Predstavnik policije je potvrdio da su dve osobe privedene i da „nema opasnosti po javnost“. Detalji o motivu pucnjave još uvek nisu poznati.

Kontekst i porodica

Ovaj napad dolazi skoro četiri godine nakon što je Offsetov kolega iz grupe Migos, Takeoff, tragično ubijen ispred kuglane u Hjustonu.

Samo nekoliko sati pre pucnjave, Kardi Bi (33) je na Instagramu delila snimke njihove dece kako radosno traže uskršnja jaja u njenom domu. Par ima troje zajedničke dece:

Ćerku Kaltur (Kulture), rođenu 2018.

Sina Vejva (Wave), rođenog 2021.

Ćerku Blosom (Blossom), rođenu u septembru 2024.

Kardi je podnela zahtev za razvod u avgustu, nakon sedam godina braka, tražeći primarno starateljstvo nad decom. Kao razlog razvoda navedeno je da su se „udaljili“, iako je reperka ranije optuživala Offseta za neverstvo.

Finansijski problemi i novi život Kardi Bi

Pored porodičnih problema, Offset se navodno suočava i sa finansijskim poteškoćama, uključujući poreske dugove od preko 2,3 miliona dolara. Postoje nezvanične sumnje da bi novac mogao biti uzrok napada.

Sa druge strane, Kardi Bi je nedavno bila u vezi sa NFL zvezdom Stefonom Digsom, sa kojim je u novembru dobila dete. Iako je Kardi nastupila na poluvremenu Super Bowla ove godine, ubrzo nakon toga je potvrdila da su ona i fudbaler raskinuli.