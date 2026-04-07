Šeron Ozborn prodaje imanje u Los Anđelesu koje je delila sa pokojnim suprugom Ozijem Ozbornom i stavila ga je na tržište za 17 miliona dolara. Poznata matrijarhat porodice planira da se preseli u manji prostor nakon smrti rok legende, a vreme će ubuduće deliti između imanja u Bakingemširu i stana u LA-u.

Šeron i Ozi su ovu kuću iz 1920-ih kupili 2015. godine za 11,85 miliona dolara. Vila se prostire na oko 1.000 kvadratnih metara u ekskluzivnom naselju Henkok Park. Jedna od najzanimljivijih karakteristika kuće je bioskopska sala sa kolekcijom potpisa slavnih prijatelja koji su je posećivali, uključujući i kamin na kojem se potpisao Elvis Prisli.

Ovako izgleda vila u LA:

Ozijev odlazak i povratak korenima

Legendarni pevač grupe Black Sabbath, Ozi Ozborn, preminuo je od zastoja srca 22. jula 2025. (prošle godine), samo dve nedelje nakon što je održao oproštajni koncert sa svojim bendom na stadionu Vila Park u Birmingemu.

Iako su decenijama živeli u Americi, Ozi je uvek insistirao na tome da želi da umre u Engleskoj. Sahranjen je na privatnom posedu njihove kuće Welders House u Bakingemširu, koju su kupili još 1993. godine. Pre povratka u Britaniju prošlog leta, Šeron je na tom imanju izgradila posebno krilo za rehabilitaciju i medicinsku negu kako bi Oziju olakšala poslednje dane.

Porodični planovi i nostalgija

Dok se Šeron seli u manji stan kako bi bila blizu svojih petoro unučadi koji žive u Kaliforniji, njena ćerka Keli Ozborn otkrila je zanimljiv detalj:

Porodica je čak 10 puta pokušala da otkupi kuću u kojoj se snimao njihov čuveni rijaliti The Osbournes (koju su 2007. prodali Kristini Agileri).

Trenutni vlasnici uporno odbijaju da im prodaju kuću, iako u njoj gotovo nikada ne borave. Šeron je nedavno obeležila i svoj prvi Dan zaljubljenih bez Ozija, uz potresnu fotografiju njihovih isprepletanih ruku i poruku: "Zauvek moj Valentin".