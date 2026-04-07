Slušaj vest

Najvoljeniji srpski arhivatori iz serijala "Državni posao", juče su rastužili pratioce na društvenim mrežama, koji su, čekajući najavu nove epizode, dobili zabrinjavajući video sa naslovom "The End?".

Nikola Škorić, Dimitrije Banjac i Dejan Ćirjaković u kratkom videu otkrivaju da nisu dobili ugovor za novu sezonu, te da možda idu na "baš veliku pauzu".

"Šta reći, evo nije prošlo 14 godina, ni 2.545 epizoda, a mi smo došli u situaciju da pravimo malu pauzu ili baš, baš, baš veliku pauzu. Šta ćeš...", kazao je Nikola Škorić koji u seriji tumači lik Dragana Torbice.

Dejan Ćirjaković, poznatiji kao Boškić, zahvalio se publici na 14 godina bezrezervne podrške.