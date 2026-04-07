Holivudsko-srpski akcioni naučno-fantastični film "Gospodar Oluje" premijerno je večeras prikazan u MTS dvorani. Na crvenom tepihu pojavile su se brojne poznate ličnosti a među njima i popularan glumački par Lazar Ristovski i Anica Lazić.

Partneri su razmenjivali nežnosti javno, na jednom događaju i to bez ustezanja pa je tako na crvenom tepihu pao i poljubac doduše bio je stidljiv i u obraz. Očigledno je ljubav između Lazara i Anice sve jača iz dana u dan iako su im mnogi u početku predviđali brzi krah zbog velike razlike u godinama. Podsetimo, čuveni glumac je od svoje izabranice, mlade glumice stariji čak 39 godina. Međutim, oni pokazuju da su godine samo broj te da uživaju u svakom zajedničkom trenutku.

Podsetimo, film "Gospodar Oluje" okupio je uspešnu američku i regionalnu filmsku ekipu koju predvode holivudski filmski profesionalac Neb Čupin, kao i reditelji i scenaristi Zoran Lisinac i Domagoj Mazuran.

Srpska premijera zakazana je za 7. april u MTS dvorani, nakon čega 9. aprila kreće i redovna distribucija u bioskopima širom Srbije. Karte za srpsku premijeru su u prodaji na sajtu i blagajni MTS dvorane.

O čemu se radi u filmu?

Radnja filma inspirisana je upravo detinjstvom producenta ovog ostvarenja i tvorca ideje oko koje je izgrađen maštoviti svet filma – Neba Čupina, koji se takođe nalazi i u glumačkoj ekipi filma. Glavni junak ovog ostvarenja, koga pratimo prvo kao dečaka, a potom i kao pravdoljubivog mladića koji traži izlaz iz represivnog sveta Argosa okruženog večitom Olujom, nosi ime Neb – baš kao i njegov autor. Jednu od ključnih narativnih linija filma čini odnos mladog junaka Neba sa njegovim dedom, u tumačenju slavnog škotskog glumca Jamesa Cosmoa, koji je direktno inspirisan Čupinovim detinjstvom I odnosom sa deda Božom. Filmsko ostrvo na kome žive nosi naziv The Fig Island – Ostrvo smokvi, što je i svojevrstan omaž džemu od smokava koji je obeležio Čupinovu mladost, ali i kasniji život u preduzetničkim vodama.

"Moj život, pogotovo detinjstvo odrastanje sa didom u Dalmaciji je bila cela inspiracija za film. Međutim scenarijo je evolvirao u nešto više, zabavnije i komercijalnije. Otišli smo u jedan zamišljeni apokaliptični naučno fantastični svet gde dvoje mladih traže istinu o začetku svog postojanja i daju sami sebi obećanje. Iako je film pun specijalnih efekata, akcijskih scena i uzbudljiv za gledanje, ostala je ona originalna relacija u familiji između unuka i dede i njihovog odnosa. Zadržali smo tradiciju, navike i integritet familije, što je meni bilo izuzetno važno", istakao je Neb Čupin.

Uz već pomenutog Džejmsa Kozmoa (Game of Thrones), glumačku ekipu čini još nekoliko međunarodnih glumačkih zvezda, kao što su Karolin Gudal (Schindler’s List), Marco Ilsø (Vikings) i Sara Sofi Busnina (Dune: Sisterhood). Zajedno s njima na velikom platnu ćemo moći da vidimo i dobro poznata imena regionalne glumačke scene: Gorana Bogdana, Sergeja Trifunovića, i Ivanu Dudić.