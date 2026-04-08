Svetska premijera filma Outcome održana je preksinoć u Njujorku, a u centru pažnje bio je glavni glumac Kijanu Rivs (61). On je crvenim tepihom prošetao u društvu svoje dugogodišnje izabranice Aleksandre Grant, što je njihovo prvo zajedničko pojavljivanje u javnosti nakon pola godine pauze.

Slavni glumac, koji će u septembru napuniti 62 godine, blistao je u klasičnom crnom odelu, dok su prisutni primetili da mu trenutna frizura savršeno pristaje. Mnogi su prokomentarisali njegov neverovatno mladolik izgled, koji stručnjaci često pripisuju dobroj genetici i načinu života. Njegova partnerka, koja je nedavno proslavila 53. rođendan, odabrala je odmerenu i prefinjenu kombinaciju, koja se idealno uklopila u nešto ležerniju atmosferu premijere.

Ljubav koja prkosi površnim kritikama

Par je tokom večeri razmenjivao nežnosti i čvrsto se držao za ruke, još jednom dokazujući stabilnost svoje veze uprkos stalnim nagađanjima o raskidu. Podsećanja radi, njihovo poznanstvo datira još iz 2009. godine kada su sarađivali na umetničkim knjigama, ali su romansu dugo čuvali od očiju javnosti, sve do zvaničnog debija u Los Anđelesu 2019. godine.

Od trenutka kada je veza postala poznata, Aleksandra se suočila sa talasom neumesnih komentara na račun svog fizičkog izgleda. Dežurni kritičari na internetu nazivali su je "nedovoljno atraktivnom" i "zapuštenom", a pojedini su je zbog sede kose poredili sa legendarnom glumicom Helen Miren. Mirenova je na te upoređivanja odgovorila sa stilom, ističući da je za nju kompliment to što je povezuju sa tako talentovanom umetnicom.

Trenuci čistog blaženstva

Iako retko govore o intimi, Kijanu je u jednom intervjuu za magazin People dirljivo opisao njihov odnos. Na pitanje o tome kada je poslednji put bio istinski srećan, glumac je odgovorio: "Pre nekoliko dana sa mojom dušom. Bili smo u krevetu. Bili smo povezani. Smejali smo se, smejali i kikotali. Osećam se odlično. Bilo je jako lepo biti zajedno."

Veridba para se odigrala 2022. godine, a spekulacije o tajnom venčanju ne prestaju. Prema rečima njihove bliske prijateljice Dženifer Tili, njihova ljubavna priča zapravo traje još od 2018. godine.

Ko je Aleksandra Grant?

Osim što je partnerka holivudske zvezde, Aleksandra je priznata američka vizuelna umetnica. Njen rad je duboko intelektualan i istražuje odnos između jezika i vizuelnih medija poput slikarstva, skulpture i videa. Inspiraciju pronalazi u razgovorima sa piscima i lingvističkim teorijama, stvarajući kompleksne instalacije koje povezuju pisanu reč sa likovnom umetnošću.

