Američki kantri pevač Rej Stivens hitno je prebačen u bolnicu nakon pada u kojem je zadobio tešku povredu vrata.

Dobitnik Gremija zbrinut je u nedelju posle nezgode, a prema saopštenju za javnost do kojeg je došao magazin People, 87-godišnji muzičar je nakratko bio hospitalizovan u oblasti Nešvila.

Oporavak uz kragnu oko vrata

Kako se navodi, Rej Stivens se trenutno oporavlja, ali će tokom naredne približno četiri nedelje morati da nosi kragnu oko vrata.

„Uprkos povredi, on je i dalje potpuno pokretan i dobrog je raspoloženja dok nastavlja oporavak“, navedeno je u saopštenju.

Novi album izlazi uprkos povredi

I pored nezgode, očekuje se da će njegov novi album Favorites Old & New biti objavljen u petak, kako je ranije i planirano.

Vest o povredi dolazi svega nekoliko meseci nakon još jednog ozbiljnog zdravstvenog problema koji je pevač imao prošlog leta.

Foto: youtube/raystevensmusic

Prošlog leta doživeo blaži srčani udar

U julu je pevač hita Everything Is Beautiful imao još jednu zdravstvenu krizu kada je u Nešvilu doživeo srčani udar.

U saopštenju objavljenom na njegovoj Instagram stranici navedeno je da je primljen u bolnicu nakon što se požalio na bol u grudima.

Otkazao nastupe, pa se vratio na scenu

Posle operacije Rej Stivens je napravio pauzu i otkazao preostale nastupe planirane za taj mesec.

Još u januaru 2024. godine upozorio je obožavaoce da će usporiti tempo i da više neće redovno nastupati u svom prostoru Ray Stevens CabaRay Showroom u Nešvilu.

