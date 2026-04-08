Poznata holivudska glumica Obri Plaza započinje novo životno poglavlje – u 41. godini postaće majka po prvi put. Ovu radosnu vest za američki magazin People potvrdio je njen portparol, istakavši da su glumica i njen partner, glumac Kris Abot, presrećni zbog prinove.

"Bilo je to predivno iznenađenje nakon emotivne godine. Osećaju se blagosloveno", otkrio je izvor blizak paru.

Zanimljivo je da su Obri i Kris blisko sarađivali na nekoliko projekata, uključujući pozorišnu postavku "Deni i plavo more", kao i film "Crni medved". Iako je glumica prošlog meseca prisustvovala Nedelji mode u Parizu, vešto je skrivala trudnički stomak birajući odeću koja prikriva figuru. Trenutno je profesionalno angažovana na Brodveju u čuvenoj predstavi "Smrt trgovačkog putnika".

Tragičan kraj braka sa Džefom Bejnom

Ova vest o novom životu dolazi samo godinu dana nakon što je glumicu zadesila stravična porodična tragedija. Početkom januara 2025. godine, njen suprug, poznati reditelj i scenarista Džef Bejn, pronađen je mrtav u svom domu u Los Anđelesu. Zvanična istraga potvrdila je da je 47-godišnji filmski stvaralac izvršio samoubistvo vešanjem, a pronašao ga je njegov asistent.

"Ovo je nezamisliva tragedija. Duboko smo zahvalni svima koji su nam pružili podršku. Molimo poštujte našu privatnost tokom ovog perioda", izjavila je tada neutešna glumica.

Iako je par bio zajedno punih 13 godina, kasnije se saznalo da su se razišli u septembru 2024. godine, četiri meseca pre tragedije. Uprkos raskidu, ostali su u bliskom kontaktu do samog kraja.

Ljubavna i profesionalna simbioza

Obri i Džef su svoju romansu započeli 2011. godine, nakon što su se upoznali na audiciji za njegov film "Život posle Bet". Njihova veza bila je obeležena brojnim uspešnim saradnjama na filmovima kao što su "Džoši" i "Konjska devojka".

Verili su se u decembru 2021. godine, nakon deset godina zabavljanja, a venčali su se na veoma intimnoj ceremoniji iste godine. Javnost je za brak saznala sasvim slučajno, putem njene objave na Instagramu povodom projekta "Okreni me".

"Tako sam ponosna na svog dragog supruga @jeffbaena jer je smislio još jedan film koji nas vodi u Italiju da izazovemo još nevolja", napisala je tada Obri.

Nasleđe Džefa Bejne

Rođen u Majamiju u jevrejskoj porodici, Bejna je karijeru izgradio nakon studija na Univerzitetu u Njujorku. Ostaće upamćen kao autentičan autor čiji su filmovi premijerno prikazivani na prestižnom Sandens festivalu.

Pored saradnje sa suprugom, često je radio sa glumicom Alison Bri, a njegov doprinos svetskoj kinematografiji uključuje i nominacije za prestižne nagrade poput "Gotama" za koscenaristički rad na filmu "Ja volim Hakabis".

Pogledajte video: Holivudska glumica posetila Zlatibor