Susret dve žene koje su obeležile film i modu, Meril Strip i Ana Vintur, izazvao je ogromnu pažnju javnosti, a njihov razgovor za prestižni "Vog" otkrio je niz zanimljivih detalja o nastavku kultnog filma "Đavo nosi Pradu", ali i o tome kako se danas gleda na moć, stil i ulogu žena u javnom životu.

U luksuznom apartmanu u Njujorku, uz moderaciju rediteljke Grete Gervig, vođen je razgovor koji je, kako kažu prisutni, izgledao kao susret dve Mirande – stvarne i filmske.

Moda kao simbol moći – ali ne po pravilima

Jedna od ključnih tema bila je – kako se žene oblače da bi pokazale autoritet.

"Nije neophodno nositi 'moćno odelo' da biste izgledali moćno, poručila je Ana Vintur, te istakla da žene koje inspirišu ostaju dosledne sebi, bez obzira na brend. Sa druge strane, Meril Strip je otvorila dublju društvenu temu:

"Žene su često u poziciji da 'umanjuju' sebe kako ne bi delovale preteće. Čak i kroz odeću, očekuje se da pokažu neku vrstu ranjivosti", rekla je glumica.

Povratak Mirande – šta donosi nastavak?

Posebnu pažnju izazvala je najava nastavka filma "Đavo nosi Pradu", koji bi uskoro trebalo da stigne pred publiku.

Stripova je otkrila da ju je u novom delu najviše privukao poslovni aspekt lika Mirande Pristli:

"Zanimalo me je kako izgleda nositi odgovornost za veliki sistem i sve ljude koji od njega zavise", rekla je ona.

Dodala je i da će lik biti pojednostavljen, ali i hrabriji nego ranije:

"Manje brine šta drugi misle", poručila je.

Nastavak filma Đavo nosi Pradu Foto: Printscreen/ YouTube/ 20th Century Studios

"Moda se promenila, ali nije izgubila moć"

Ana Vintur je naglasila da je prvi film uspešno prikazao koliko je moda zapravo velika industrija, ali da se danas mnogo toga promenilo.

"Moda je danas daleko dostupnija i uticajnija nego ranije. Nije više rezervisana samo za elitu", objasnila je.

Godine kao prednost, a ne prepreka

U emotivnom delu razgovora, obe su govorile o životnom iskustvu i starenju.

"Osećam se življe nego ikada. Iskustvo donosi balans i sigurnost", rekla je Ana.

Meril je dodala da je ključ u radoznalosti i stalnom pomeranju granica:

"Važno je ostati zainteresovan za svet i spreman na promene."

(Kurir.rs/Srbija Danas)

