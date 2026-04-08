"Hari Poter i Kamen mudrosti" je ponovo globalni hit: Prvi deo filmske sage među deset najgledanijih
Prvi deo HBO-ove adaptacije svih sedam romana o Hariju Poteru trebalo bi da izađe ovog Božića na platformi HBO Max, a najavu prate žestoke rasprave zbog kontroverznih, navodno transfobnih komentara autorke Dž.K. Rouling. Objavljivanje prvog trejlera za seriju prikupilo je 277 miliona organskih pregleda u prvih 48 sati i postalo najgledaniji trejler za neku striming platformu ikada.
U jeku novog talasa popularnosti, prvi film iz originalnog serijala postigao je globalni uspeh na strimingu, piše Collider. Reč je o filmu „Hari Poter i Kamen mudrosti“ iz 2001. godine, koji je u vreme izlaska imao težak zadatak da iskoristi popularnost tada još svežih romana bez garancije uspeha. Ipak, zahvaljujući reditelju Krisu Kolambus i jednoj od najboljih glumačkih postava u novijoj filmskoj istoriji, film je postigao ogroman uspeh.
Tokom prosečnog bioskopskog prikazivanja od 9,8 nedelja, „Kamen mudrosti“ zaradio je nešto manje od milijardu dolara širom sveta, od čega 322 miliona dolara na američkom tržištu i 644 miliona na međunarodnim.
Film je dobro prošao i kod kritike, uz ocenu od 80% na sajtu Rotten Tomatoes, gde u opisu stoji:
„Hari Poter i Kamen mudrosti verno prilagođava izvorni materijal, sažimajući bogatu naraciju romana u zanimljivu, a često i uzbudljivu, čarobnu pustolovinu na velikom platnu.“
Trenutno se film nalazi među deset najgledanijih na HBO Maxu na globalnom nivou.
Ko će igrati najpoznatijeg negativca?
Većina glumačke postave za novu seriju već je poznata, uključujući Papu Esijeda kao Severusa Snepa, Nika Frosta kao Rubijusa Hagrida i Dženet MekTir kao profesorku MekGonagal. Ipak, ostaje otvoreno pitanje ko će igrati najpoznatijeg negativca franšize, Lorda Voldemorta.
Šef HBO-a Kejsi Blojs odbacuje nagađanja, ali glasine uporno sugerišu da je Pol Betani, zvezda Marvelovog filmskog univerzuma, glavni kandidat HBO-a za ulogu Onoga-Čije-Se-Ime-Ne-Sme-Izgovoriti.
U jednom intervjuu, Betani je izjavio:
„Nisam čuo ništa o tome... Veliki sam obožavalac sveta Harija Potera i veliki sam obožavalac HBO-a, ali niko me nije zvao u vezi s tim.“
