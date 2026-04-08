Slušaj vest

Dolazak Donalda Trampa Mlađeg, najstarijeg sina američkog predsednika Donalda Trampa, u Banjaluku izazvao je veliko interesovanje javnosti, pre svega zbog susreta sa biznismenima i političkim predstavnicima. Međutim, pored zvaničnog dela posete, pažnju je privukla i njegova verenica Betina Anderson, koja je sa njim putovala u Bosnu i Hercegovinu.

U galeriji pogledajte kako su Donald Tramp Mlađi i njegova nova verenica izgledali na večeri sa zvaničnicima i poljoprivrednicima u Banjaluci:

1/7 Vidi galeriju Donald Tramp Mlađi s verenicom u Banjaluci Foto: Printscreen/ YouTube/ RTRS vijesti

Elegantna odeća koja nije prošla nezapaženo

Betina Anderson se pojavila u tamnoplavoj haljini jednostavnog, klasičnog kroja, koja je pratila liniju tela, a celokupan utisak upotpunila je diskretnim nakitom i sunčanim naočarima. Na osnovu fotografija sa lica mesta koje su preneli lokalni mediji, ostavila je utisak odmerene i nenametljive elegancije, a u jednom trenutku je snimljena i dok pozira za selfi, koji je pokazao opušteniji ton cele posete.

Na svečanoj večeri kojoj su Donald Tramp Mlađi i Betina Anderson prisustvovali zajedno sa zvaničnicima i privrednciima, par je sedeo za stolom na kom su stajale zastave Republike Srpske i Sjedinjenih Američkih Država.

Pogledajte u galeriji kako izgleda ovaj par:

1/6 Vidi galeriju Donald Tramp Mlađi i Betina Anderson Foto: SAUL LOEB / AFP / Profimedia, Mireya Acierto / Getty images / Profimedia, Brendan SMIALOWSKI / AFP / Profimedia

Ko je Betina Anderson

Američki mediji opisuju Betinu Anderson kao članicu bogate porodice iz Palm Biča, a poslednjih meseci često je bila u centru pažnje zbog veze i veridbe sa Donaldom Trampom Mlađim. Njih dvoje su objavili veridbu krajem 2025. godine, i od tada se redovno pojavljuju zajedno na javnim događajima.

Prema dostupnim biografskim podacima iz medijskih izveštaja, ona potiče iz poznate i bogate porodice sa Floride. U javnosti se često ističe da je njen otac Hari Loj Anderson Mlađi bio istaknuti bankar iz Palm Biča, dok je njena majka Inger Anderson, poreklom iz Švedske, radila kao model. Betina je odrasla u privilegovanom okruženju, pohađala je privatne škole i bila deo visokog društva tog dela Floride.

Donald Tramp Mlađi, Betina Anderson Foto: CHIP SOMODEVILLA / Getty images / Profimedia

Privatni život u centru pažnje

Iako je poseta Banjaluci prvenstveno predstavljena kao poslovno putovanje, prisustvo Betine Anderson dodatno je pojačalo interesovanje medija. Fotografije para su se brzo proširile regionom, a njen izgled i držanje bili su među najkomentarisanijim detaljima sa događaja.

Dolazak Donalda Trampa Mlađeg u Banjaluku već je privukao pažnju međunarodnih medija, posebno zbog političkog konteksta i poruka koje je poslao tokom posete o Evropskoj uniji i Istočnoj Evropi. U takvom okruženju, interesovanje za njegovu verenicu je još više poraslo.

Video: Donald Tramp Junior za Kurir