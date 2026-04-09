Hejli Biber je predstavila novu masku za lice iz svog brenda "Rhode", ali ono što je izazvalo reakcije jeste neobičan način nanošenja. Umesto prstima ili četkicom, maska se razmazuje češljem, što je brzo postalo viralno na društvenim mrežama.

U pitanju je tzv. "caffeine reset" maska, koja ima za cilj da osveži kožu, smanji natečenost i učini lice odmornijim već nakon kratkog vremena.

Da li nanošenje maske za lice češljem ima efekta?

Iako izgleda zanimljivo i drugačije, stručnjaci ističu da ovakav način nanošenja nema posebne benefite u odnosu na klasične metode.

Drugim rečima, češalj više služi kao vizuelno zanimljiv trik nego kao nešto što zaista menja način delovanja proizvoda na koži.

Zašto je sve ovo postalo viralno

Odgovor je prilično jednostavan - marketing.

Hejli Biber je već poznata po tome da uspeva da od jednostavnih stvari napravi globalni trend. Njen brend "Rhode", koji je osnovan 2022. godine, brzo je postao jedan od najpraćenijih u beauty industriji, a svaki novi proizvod prati pažljivo osmišljena kampanja.

U ovom slučaju, neobičan način nanošenja bio je dovoljan da se o maski priča svuda - od TikToka do portala.

VIDEO: Šminka Hejli Biber